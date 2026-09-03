Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μινεάπολη: Τουλάχιστον 2 νεκροί μετά από επίθεση με πυροβολισμούς σε πολυκατοικία – Εξουδετερώθηκε ο δράστης

Ο δράστης εξουδετερώθηκε, ενώ 3 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί
μινεαπολη πυροβολισμοι
Η αστυνομία έξω από την πολυκατοικία στη Μινεάπολη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πανικός προκλήθηκε στο κέντρο της Μινεάπολης των ΗΠΑ, όταν άγνωστος ξεκίνησε να πυροβολεί, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, μεταξύ των οποίων και 3 αστυνομικούς.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης φέρεται να έχει εξουδετερωθεί, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη.

Όταν έλαβε κλήση για πυροβολισμούς στην περιοχή, η αστυνομία έσπευσε σε ακίνητο στο κέντρο της πόλης χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) και «τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν» από πυρά, εξήγησε ο Γκάρετ Πάρτεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ένας από τους επτά ανθρώπους που διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο υπέκυψε, ενώ άλλος βρέθηκε έχοντας ήδη χάσει τη ζωή του, πρόσθεσε.

Οι αστυνομικοί που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε «σταθερή κατάσταση», διευκρίνισε το νοσοκομείο όπου εισήχθησαν.

Δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα κίνητρα του δράστη, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

«Προσευχηθείτε για τη Μινεσότα», παρότρυνε νωρίτερα μέσω X ο Τιμ Ουόλς, ο κυβερνήτης της πολιτείας όπου υπάγεται διοικητικά η Μινεάπολη, ενώ ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ επιβεβαίωσε ότι πράκτορές της συμμετέχουν στην επιχείρηση των υπηρεσιών επιβολής της τάξης σε εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
344
215
181
126
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Προτεραιότητα των ΗΠΑ να προστατεύσουν την ιστορική και θρησκευτική σημασία της Μονής Σινά
Η τοποθέτηση της Ουάσιγκτον έρχεται, ενώ παραμένει ανοικτό το ζήτημα του νομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων και ακινήτων που συνδέονται με τη Μονή, μετά τη δικαστική απόφαση στην Αίγυπτο
Μονή Σινά
Newsit logo
Newsit logo