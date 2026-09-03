Μινεάπολη: Τουλάχιστον 2 νεκροί μετά από επίθεση με πυροβολισμούς σε πολυκατοικία – Εξουδετερώθηκε ο δράστης

Πανικός προκλήθηκε στο κέντρο της Μινεάπολης των ΗΠΑ, όταν άγνωστος ξεκίνησε να πυροβολεί, σκοτώνοντας τουλάχιστον 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους, μεταξύ των οποίων και 3 αστυνομικούς.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης φέρεται να έχει εξουδετερωθεί, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη.

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Όταν έλαβε κλήση για πυροβολισμούς στην περιοχή, η αστυνομία έσπευσε σε ακίνητο στο κέντρο της πόλης χθες το απόγευμα (τοπική ώρα) και «τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν» από πυρά, εξήγησε ο Γκάρετ Πάρτεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο ένας από τους επτά ανθρώπους που διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο υπέκυψε, ενώ άλλος βρέθηκε έχοντας ήδη χάσει τη ζωή του, πρόσθεσε.

Οι αστυνομικοί που τραυματίστηκαν βρίσκονται σε «σταθερή κατάσταση», διευκρίνισε το νοσοκομείο όπου εισήχθησαν.

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JUST IN: 6 people shot, including 2 officers, after an active shooter incident in downtown Minneapolis, Minnesota; shooter reportedly down. pic.twitter.com/ocjxKGceGT — Scope Report (@ScopeReport_) September 2, 2026

#Breaking

#Minneapolis Police-Involved Shooting With ‘Multiple Victims'pic.twitter.com/4578vv5WVk

▪️A police-involved shooting in downtown Minneapolis left multiple people injured, including two police officers, authorities said.



▪️The Minneapolis Police Department said… — World News (@ferozwala) September 2, 2026

MN | MINNEAPOLIS

Streaming Video Of ACTIVE SHOOTER SITUATION.

Reports of multiple victims including 2 Police Officers. @EmergencyStream pic.twitter.com/X7KqmbtjH6 — EmergencyStream (@EmergencyStream) September 2, 2026

Δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής τα κίνητρα του δράστη, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί.

UPDATE: Minneapolis shooting incident summary:



• 3 dead, including the suspected shooter

• 1 victim died at the scene, 1 at the hospital

• 3 officers injured, including 2 struck by gunfire

• 4 additional people transported to hospitals, including the victim who died

•… pic.twitter.com/rPWIOhvGPy — Scope Report (@ScopeReport_) September 3, 2026

«Προσευχηθείτε για τη Μινεσότα», παρότρυνε νωρίτερα μέσω X ο Τιμ Ουόλς, ο κυβερνήτης της πολιτείας όπου υπάγεται διοικητικά η Μινεάπολη, ενώ ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ επιβεβαίωσε ότι πράκτορές της συμμετέχουν στην επιχείρηση των υπηρεσιών επιβολής της τάξης σε εξέλιξη.