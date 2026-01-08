Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μινεάπολη: Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών για την δολοφονία της 37χρονης από πράκτορα της ICE

Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε πλακάτ κατά του ICE
Η στιγμή της σύλληψης διαδηλωτή
Η στιγμή της σύλληψης διαδηλωτή / REUTERS/Tim Evans

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί τους δρόμους της Μινεάπολης αφού ο θυμός και η οργή για την δολοφονία της 37χρονης ποιήτριας, Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, και μητέρας τριών παιδιών η οποία έχασε την ζωή της αφότου αστυνομικός της ICE στις ΗΠΑ την πυροβόλησε μέσα στο αυτοκίνητό της.

Από σήμερα το πρωί (8/1/2026) λοιπόν, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους πόλεων των ΗΠΑ και ειδικά της Μινεάπολης, ενώ έχουν προκληθεί και πολλές εντάσεις μεταξύ αυτών και της αστυνομίας μπροστά από το ομοσπονδιακό κτήριο εξαιτίας της άδικης δολοφονίας της γυναίκας.

Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με τους ένοπλους αστυνομικούς, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε πλακάτ κατά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η 37χρονη προσπάθησε να πατήσει με το αυτοκίνητό της υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης και ότι ο υπάλληλος ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ο δήμαρχος της πόλης, ωστόσο, δήλωσε ότι ο πράκτορας που την πυροβόλησε ενήργησε απερίσκεπτα, ενώ άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Γκουντ απλώς «φρόντιζε τους γείτονές της» όταν πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση.

μινεάπολη
Διαδηλωτές έξω από το ομοσπονδιακό κτήριο στη Μινεάπολη / REUTERS/Tim Evans

Εκατοντάδες πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχουν αποσταλεί στο Μινεάπολις, στην πολιτεία της Μινεσότα, στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ. Πράκτορες έχουν αποσταλεί και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ.

μινεάπολη
Πράκτορες της Ice και διαδηλωτές που κρατούνται / REUTERS/Brian Snyder

Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα, διαδηλώνουν και κρατούν πλακάτ με τα οποία καλούν τους πράκτορες της ICE να φύγουν από την πόλη τους. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται από χθες, όταν έγινε γνωστή η είδηση της ένοπλης επίθεσης.

μινεάπολη
Η σύλληψη ενός διαδηλωτή / REUTERS/Tim Evans
μινεάπολη
REUTERS/Tim Evans

Σύμφωνα με ζωντανές μεταδόσεις από τις διαδηλώσεις, έχουν σημειωθεί αρκετές συγκρούσεις μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των διαδηλωτών. όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες οι αστυνομικοί προσπαθούν να περιορίσουν με την βία κάποιους διαδηλωτές και να τους συλλάβουν.

Ορισμένοι διαδηλωτές δέχονται ιατρική περίθαλψη, καθώς φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε και χημικό μέσο.

μινεάπολη
REUTERS/Tim Evans
μινεάπολη
REUTERS/Tim Evans

Πέρα από αυτά με μια ανάρτηση στο X, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance είπε: «Μπορείτε να αποδεχτείτε ότι ο θάνατος αυτής της γυναίκας είναι μια τραγωδία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι μια τραγωδία που προκάλεσε η ίδια».

Μινεάπολη
REUTERS/Brian Snyder

«Μην παρεμβαίνετε παράνομα στις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και μην προσπαθείτε να πατήσετε τους αστυνομικούς μας με το αυτοκίνητό σας. Είναι πραγματικά τόσο απλό», πρόσθεσε.

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο στις ΗΠΑ καθώς οι εν ψυχρώ δολοφονίες ανθρώπων από την αστυνομία είναι ένα επικίνδυνα συχνό φαινόμενο. 

Μάλιστα η δολοφονία της 37χρονης συνέβη περίπου ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο George Floyd το 2020 από τον αστυνομικό Derek Chauvin. Ο θάνατος του Floyd είχε πυροδοτήσει παγκόσμιες διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
336
161
131
130
118
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε «μανιακό» τον Τραμπ γιατί υπερασπίστηκε τον πράκτορα της ICE που σκότωσε γυναίκα στη Μινεάπολη
«Είδα αυτό το βίντεο. Δεν μου φάνηκε ότι κάποιος ποδοπατήθηκε. Μου φάνηκε σαν μια γυναίκα να φοβήθηκε, να προσπάθησε να απομακρυνθεί και τη πυροβόλησαν» είπε ο διάσημος παρουσιαστής
Ο Τζίμι Κίμελ
12
Newsit logo
Newsit logo