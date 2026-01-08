Μινεάπολη: Βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών για την δολοφονία της 37χρονης από πράκτορα της ICE

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί τους δρόμους της Μινεάπολης αφού ο θυμός και η οργή για την δολοφονία της 37χρονης ποιήτριας, Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, και μητέρας τριών παιδιών η οποία έχασε την ζωή της αφότου αστυνομικός της ICE στις ΗΠΑ την πυροβόλησε μέσα στο αυτοκίνητό της.

Από σήμερα το πρωί (8/1/2026) λοιπόν, εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους πόλεων των ΗΠΑ και ειδικά της Μινεάπολης, ενώ έχουν προκληθεί και πολλές εντάσεις μεταξύ αυτών και της αστυνομίας μπροστά από το ομοσπονδιακό κτήριο εξαιτίας της άδικης δολοφονίας της γυναίκας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τουλάχιστον ένας από τους διαδηλωτές συνελήφθη, κατά τη διάρκεια μιας τεταμένης αντιπαράθεσης με τους ένοπλους αστυνομικούς, ενώ το συγκεντρωμένο πλήθος φώναζε συνθήματα και κρατούσε πλακάτ κατά της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η 37χρονη προσπάθησε να πατήσει με το αυτοκίνητό της υπαλλήλους της υπηρεσίας μετανάστευσης και ότι ο υπάλληλος ενήργησε σε αυτοάμυνα.

Ο δήμαρχος της πόλης, ωστόσο, δήλωσε ότι ο πράκτορας που την πυροβόλησε ενήργησε απερίσκεπτα, ενώ άλλοι τοπικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Γκουντ απλώς «φρόντιζε τους γείτονές της» όταν πυροβολήθηκε από κοντινή απόσταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ÚLTIMA HORA: Mineápolis, Minnesota, EEUU – Fuertes enfrentamientos afuera del centro de procesamiento del ICE federal de Minnesota después del tiroteo de Renne Good a manos del ICE.



Fuente:pic.twitter.com/bWKuOyfhgB — Global Eye (@GlobalEye_TV) January 8, 2026

Εκατοντάδες πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) έχουν αποσταλεί στο Μινεάπολις, στην πολιτεία της Μινεσότα, στο πλαίσιο της καταστολής της παράνομης μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ. Πράκτορες έχουν αποσταλεί και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ.

Οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα, διαδηλώνουν και κρατούν πλακάτ με τα οποία καλούν τους πράκτορες της ICE να φύγουν από την πόλη τους. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται από χθες, όταν έγινε γνωστή η είδηση της ένοπλης επίθεσης.

Σύμφωνα με ζωντανές μεταδόσεις από τις διαδηλώσεις, έχουν σημειωθεί αρκετές συγκρούσεις μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και των διαδηλωτών. όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες οι αστυνομικοί προσπαθούν να περιορίσουν με την βία κάποιους διαδηλωτές και να τους συλλάβουν.

Ορισμένοι διαδηλωτές δέχονται ιατρική περίθαλψη, καθώς φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε και χημικό μέσο.

Πέρα από αυτά με μια ανάρτηση στο X, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance είπε: «Μπορείτε να αποδεχτείτε ότι ο θάνατος αυτής της γυναίκας είναι μια τραγωδία, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι μια τραγωδία που προκάλεσε η ίδια».

«Μην παρεμβαίνετε παράνομα στις ομοσπονδιακές επιχειρήσεις επιβολής του νόμου και μην προσπαθείτε να πατήσετε τους αστυνομικούς μας με το αυτοκίνητό σας. Είναι πραγματικά τόσο απλό», πρόσθεσε.

Correct. You can accept that this woman’s death is a tragedy while acknowledging it’s a tragedy of her own making.



Don’t illegally interfere in federal law enforcement operations and try to run over our officers with your car. It’s really that simple. https://t.co/4k4KFjfsRZ — JD Vance (@JDVance) January 8, 2026

Το κλίμα είναι ιδιαίτερα τεταμένο στις ΗΠΑ καθώς οι εν ψυχρώ δολοφονίες ανθρώπων από την αστυνομία είναι ένα επικίνδυνα συχνό φαινόμενο.

Μάλιστα η δολοφονία της 37χρονης συνέβη περίπου ενάμισι χιλιόμετρο μακριά από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο George Floyd το 2020 από τον αστυνομικό Derek Chauvin. Ο θάνατος του Floyd είχε πυροδοτήσει παγκόσμιες διαμαρτυρίες κατά του ρατσισμού.