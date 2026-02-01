Μινεσότα: Παραμένει υπό κράτηση ο 5χρονος που συνελήφθη από την ICE – Δικαστής διατάσσει την απελευθέρωσή του

Οργή προκάλεσε η είδηση πως πράκτορες της ICE συνέλαβαν 5χρονο αγόρι, στη Μινεσότα, ενώ προσπαθούσαν πιάσουν τον πατέρα του. Το μικρό παιδί, παραμένει υπό κράτηση μετά από σχεδόν 2 εβδομάδες (το σοβαρό περιστατικό έγινε στις 20 Ιανουαρίου 2026), προκαλώντας περισσότερες αντιδράσεις σε όλη τη Μινεάπολη που έχει «πνιγεί» στο αίμα από τους θανάτους της Ρενέ Γκουντ και τον Άλεξ Πρέττι, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας μετανάστευσης. Δικαστής στο Τέξας διέταξε το Σάββατο, να αφεθεί ελεύθερος μέχρι και την Τρίτη ο 5χρονος.

Ο 5χρονος Λίαμ Κονέχο Ράμος από τον Ισημερινό συνελήφθη στη Μινεσότα όταν πράκτορες της ICE ξεκίνησαν να κυνηγούν τον πατέρα του. Η είδηση της σύλληψής του έκανε τον γύρο του διαδικτύου μέσα σε μια στιγμή μιας και το νηπιαγωγείο του παιδιού δημοσίευσε αμέσως τις εξοργιστικές φωτογραφίες που δείχνουν τον μικρό Λίαμ να φορά στο κεφάλι μπλε σκούφο με λευκά αυτιά λαγού και σάκα στην πλάτη, με μαυροφορεμένο πράκτορα στο φόντο.

Ο δικαστής, ανακοινώνοντας την απόφαση για την απελευθέρωση του μικρού, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα.

«Η υπόθεση αυτή έχει τη γένεσή της στη λαθεμένη από τη σύλληψή της κι εφαρμοζόμενη με τρόπο που δείχνει ανικανότητα επιδίωξη της κυβέρνησης να επιτυγχάνονται ημερήσιες ποσοστώσεις απελάσεων», ακόμη κι αν αυτό σημαίνει τον σωματικό ή ψυχικό «τραυματισμό παιδιών».

Οι προσφεύγοντες, συνέχισε ο δικαστής, «λένε πως, εξαιτίας του αρχαϊκού συστήματος μετανάστευσης των ΗΠΑ, ίσως επιστρέψουν στην πατρίδα τους, παρά τη βούλησή τους ή οικειοθελώς, απελαύνοντας οι ίδιοι τους εαυτούς τους», όμως ακόμα κι έτσι, «αυτό θα έπρεπε να γίνει με πιο συντεταγμένη κι ανθρώπινη πολιτική από αυτή που εφαρμόζεται επί του παρόντος».

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), το παιδί συνελήφθη κατά τη διάρκεια επιχείρησης που είχε στο στόχαστρο τον πατέρα του.

Δικηγόρος που ανέλαβε να εκπροσωπήσει την οικογένεια δήλωσε πως είχε υποβληθεί αίτηση για τη χορήγηση ασύλου στα μέλη της σε συνοριακή διέλευση τον Δεκέμβριο του 2024 και τα ειδικά δικαστήρια μετανάστευσης δεν έχουν αποφανθεί ακόμη, συνεπώς δεν υπήρχε εντολή απέλασης σε ισχύ.