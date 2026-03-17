Μήνυμα Φρουρών της Επανάστασης προς τον Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν κρίνεται στα tweets»

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς μια από τις πιο σκληρές επιθέσεις με στόχο ηγετικά στελέχη του Ιράν
Ο πόλεμος που διεξάγεται μπήκε στην 18η ημέρα και ο πόλεμος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται και στα social media. Με ένα ξεχωριστό μήνυμα στα αγγλικά ο εκπρόσωπος της των Φρουρών της Επανάστασης έστειλε ένα μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο αυτό ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Ιμπραήμ Ζολφαγκάρι, λέει στον Ντόναλντ Τραμπ πως «ο πόλεμος δεν κρίνεται στα tweets, αλλά στο πεδίο, το μέρος όπου εσύ και οι δυνάμεις σας δεν τολμάται να πλησιάσετε. Μπορείτε μόνο να το σχολιάσετε στα tweets σας. Καλύτερα να ονομάσετε τον πόλεμο αυτό “Επικό φόβο” αντί για “Επική οργή”».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς μια από τις πιο σκληρές επιθέσεις με στόχο ηγετικά στελέχη του Ιράν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νεκρός είναι ο αρχηγός της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij, Γκολαμρέζα Σολεϊμανί, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη του Αλί Λαριτζανί που έγινε επίσης στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
85
69
41
39
