Μήνυμα Φρουρών της Επανάστασης προς τον Τραμπ: «Ο πόλεμος δεν κρίνεται στα tweets»

Ο πόλεμος που διεξάγεται μπήκε στην 18η ημέρα και ο πόλεμος ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζεται και στα social media. Με ένα ξεχωριστό μήνυμα στα αγγλικά ο εκπρόσωπος της των Φρουρών της Επανάστασης έστειλε ένα μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στο βίντεο αυτό ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Ιμπραήμ Ζολφαγκάρι, λέει στον Ντόναλντ Τραμπ πως «ο πόλεμος δεν κρίνεται στα tweets, αλλά στο πεδίο, το μέρος όπου εσύ και οι δυνάμεις σας δεν τολμάται να πλησιάσετε. Μπορείτε μόνο να το σχολιάσετε στα tweets σας. Καλύτερα να ονομάσετε τον πόλεμο αυτό “Επικό φόβο” αντί για “Επική οργή”».

IRGC Spokesman Ebrahim Zolfaghari mocks Trump in English:



The outcome of war is determined in the field, not by tweets.



The very place where you and your forces do not dare to approach and you can only talk about it in your tweets.



It’s better to name this war as “Epic Fear”… pic.twitter.com/Ox5J5qKydV — Clash Report (@clashreport) March 17, 2026

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς μια από τις πιο σκληρές επιθέσεις με στόχο ηγετικά στελέχη του Ιράν. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, νεκρός είναι ο αρχηγός της παραστρατιωτικής οργάνωσης Basij, Γκολαμρέζα Σολεϊμανί, ενώ άγνωστη παραμένει η τύχη του Αλί Λαριτζανί που έγινε επίσης στόχος κατά τη διάρκεια της νύχτας.