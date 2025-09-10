Μήνυμα ΗΠΑ σε Κίνα: «Δεν επιδιώκουμε την σύγκρουση αλλά θα προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας σε Ασία – Ειρηνικό»

«Οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Κίνα, αλλά θα προστατεύσουν τα ζωτικά συμφέροντά τους στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού» τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας στον Κινέζο ομόλογό του κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας τους, αποκάλυψε σήμερα (10.09.2025) εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

«Ο υπουργός Χέγκσεθ κατέστησε σαφές πως οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν σύγκρουση με την Κίνα ούτε επιδιώκουν αλλαγή καθεστώτος ούτε στραγγαλισμό της Λαϊκής Δημοκρατίας της) Κίνας», διευκρίνισε στην συνέχεια ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, Σιν Παρνέλ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μετέφερε ευθέως ότι οι ΗΠΑ έχουν ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το θέατρο προτεραιότητας, και θα προστατεύσει αποφασιστικά τα συμφέροντα αυτά» αποκάλυψε ο ίδιος.

«Η συνομιλία ήταν ειλικρινής και εποικοδομητική και οι δύο υπουργοί συμφώνησαν να έχουν επιπρόσθετες συζητήσεις», δήλωσε ο Σιν Παρνέλ.

Από την πλευρά του, ο Κινέζος υπουργός Άμυνας προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι “ο περιορισμός, η αποτροπή, ή η ανάμιξη” στις υποθέσεις της Κίνας «θα ήταν μάταιοι», όπως μετέδωσε σήμερα η κρατική κινεζική τηλεόραση CCTV.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάθε προσπάθεια ή ανάμειξη με σκοπό να χρησιμοποιηθεί βία για να υποστηριχθεί η ανεξαρτησία ή να χρησιμοποιηθεί η Ταϊβάν για να περιοριστεί η Κίνα θα εμποδιστεί», δήλωσε ο Ντονγκ Τζουν στον Αμερικανό ομόλογό του Πιτ Χέγκσεθ σε βιντεοκλήση που είχαν.

«Πρέπει (…) να εγκαθιδρύσουμε ισότιμες, με σεβασμό, ειρηνικές, σταθερές και θετικές στρατιωτικές σχέσεις. Πρέπει να σεβόμαστε τα θεμελιώδη συμφέροντα του καθενός», πρόσθεσε ο Ντονγκ Τζουν, ανέφερε η CCTV.

Οι δύο στρατηγικοί αντίπαλοι συζήτησαν επίσης τα ακανθώδη θέματα της Ταϊβάν και της Νότιας Σινικής Θάλασσας, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

Η βιντεοκλήση πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη (09.09.2025), με αίτημα του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, όπως μετέδωσε σήμερα (10.09.2025) το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Η Κίνα, που θεωρεί την Ταϊβάν αναπόσπαστο τμήμα της κινεζικής επικράτειας, δεν αποκλείει την χρήση βίας για την κατάληψή της, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο κύριος πάροχος όπλων αυτού του δημοκρατικού νησιού και έχουν δεσμευθεί να το προστατεύσουν.

Στη Νότια Σινική Θάλασσα, είπε ο Ντονγκ, το Πεκίνο «αντιτίθεται σθεναρά στις παραβιάσεις και στις προκλήσεις ορισμένων χωρών και στην εσκεμμένη υποκίνηση στο χάος από χώρες εκτός της περιοχής», συνεχίζει το CCTV.

Η Κίνα διεκδικεί σχεδόν το σύνολο της Νότιας Σινικής Θάλασσας, παρά τις ανταγωνιστικές διεκδικήσεις γειτονικών χωρών.

Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό στέλνει τακτικά πλοία προκειμένου να αναδείξουν «την ελευθερία της ναυσιπλοΐας» στην περιοχή, κάτι που προκαλεί την οργή του Πεκίνου.