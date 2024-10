Μήνυμα Νετανιάχου μετά την εκτόξευση drone με στόχο το σπίτι του – «Τίποτα δεν θα μας σταματήσει»

Μπορεί το πρωί του Σαββάτου (19.10.2024) η Χεζμπολάχ σε μια επίδειξη δύναμης να χτύπησε με drone στο σπίτι του Μπένιαμιν Νετανιάχου στην Καισάρεια του Ισραήλ, με τον πρωθυπουργό της χώρας να στέλνει το δικό του μήνυμα.

Λίγες μόνο ώρες μετά το χτύπημα της Χεζμπολάχ ο Μπένζαμιν Νετανιάχου εμφανίστηκε σε βίντεο το οποίο ανέβηκε στο X να περπατά στην αυλή του σπιτιού του.

«Πρωθυπουργέ, θα σας σταματήσει τίποτα;», ήταν η ερώτηση προς τον Νετανιάχου.

Η απάντηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ ήταν αφοπλιστική: «Όχι, τίποτα δεν θα μας σταματήσει, θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη».

Στο βίντεο ο Νετανιάχου εμφανίζεται χαλαρός με γυαλιά και ένα πόλο μπλουζάκι να περπατά άνετος σε ένα κήπο.

Να σημειωθεί ότι το πρωί του Σαββάτου ένα drone εκτοξεύθηκε εναντίον του σπιτιού του Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια, ανακοινώθηκε από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, μετά την ανακοίνωση από τις ένοπλες δυνάμεις ότι ένα drone προερχόμενο από το Λίβανο έπληξε μια «δομή» σ’ αυτή την παραλιακή πόλη του κεντρικού Ισραήλ.

Multiple injuries reported following the explosion of a Hezbollah drone in a building in the city of Caesarea, near Netanyahu’s residence. pic.twitter.com/2069irva0L