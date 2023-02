Πυροβολισμοί έπεσαν στο πολιτειακό δημόσιο πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, με τουλάχιστον έναν άνθρωπο να είναι νεκρός.

Η πανεπιστημιακή αστυνομία στο του δήμο Ιστ Λάνσινγκ του Μίσιγκαν έκανε λόγο μέσω Twitter για τραυματισμούς, ενώ κάλεσε φοιτητές, φοιτήτριες και το προσωπικό να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται, καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν επιτόπου.

Ακούστηκαν πυρά σε δύο σημεία της πανεπιστημιούπολης, κοντά στο κτίριο Μπέρκλι Χολ και στο γυμναστήριο IM East.

Ο δήμος της Ιστ Λάνσινγκ, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις διαφόρων σχολών ανώτατης εκπαίδευσης, κοντά στην πολιτειακή πρωτεύουσα Λάνσινγκ, ανέφερε μέσω Twitter πως το πρόσωπο που άνοιξε πυρ δεν έχει συλληφθεί και κινείται στην περιοχή πεζό.

Δεν έχουν δοθεί ακόμα λεπτομέρειες για το επεισόδιο. Η πανεπιστημιακή αστυνομία έκανε λόγο για έναν οπλοφόρο, επιβεβαιώνοντας την πληροφορία του δήμου πως παραμένει ασύλληπτος και κινείται με τα πόδια.

Στο δημόσιο πολιτειακό πανεπιστήμιο MSU και ιδίως στην πανεπιστημιούπολη στο Ιστ Λάνσινγκ πάνε καθημερινά ως και 50.000 φοιτητές.

Η αστυνομία ανέφερε πως έχει θέσει υπό έλεγχο το γυμναστήριο

#BREAKING MSU Active Shooting: – At least 1 dead, multiple injured, after shooting at Michigan State University campus in East Lansing – Shooter is wearing a mask and is at large – Multiple shooting scenes on campus – FBI and ATF responding pic.twitter.com/ckiZQdcVS6

This is what a college campus looks like tonight in America.



Tomorrow marks five years since the shooting in Parkland.



Tonight, the nation is watching as another shooting unfolds at Michigan State University.



We don’t have to live like this. pic.twitter.com/w0mnDC8hN2