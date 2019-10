«Μητέρα Τερέζα» ο Τραμπ, δε θέλει πολέμους! Νέα προκλητική τοποθέτηση

Μια ακόμη «μεγάλη» στιγμή για τον Ντόναλντ Τραμπ που… θα μας τρελάνει όλους!

Πρώτα «την έκανε» από την Συρία και όλοι γνώριζαν ότι ήταν θέμα χρόνου να «μπουκάρει» ο Ερντογάν με τις ευλογίες του. Στην συνέχεια… απείλησε τον Ερντογάν πως θα «γονατίσει» την τουρκική οικονομία αν κάνει κάποιο «λάθος», ενώ με την τακτική του έχει καταφέρει να κάνει εχθρούς ακόμη και «δικούς» του ανθρώπους, τόσο από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όσο και από τον πολιτικό χώρο.

Πλέον κι ενώ ο «σουλτάνος» σφυροκοπά την Συρία, ο Τραμπ θέλει… ειρήνη!

Καλά διαβάσατε, ειρήνη. Δεν του αρέσουν, λέει, οι ατελείωτοι πόλεμοι και κατά την κρίση του, μόνη λύση είναι τα βάναυσα μέτρα οικονομικής φύσης εναντίον της Τουρκίας αν ο Ερντογάν… γίνει κακό παιδί.

Με… απειλητικό υστερόγραφο, ο Τραμπ σε κάνει μια ακόμη φορά να απορείς.

«Η Τουρκία σχεδίαζε να επιτεθεί εναντίον των Τούρκων εδώ και πολύ καιρό. Πολεμούν ο ένας τον άλλον αιωνίως. Δεν έχουμε ούτε στρατιώτες ούτε δυνάμεις του στρατού πουθενά κοντά στην περιοχή της επίθεσης. Προσπαθώ να δώσω τέλος στους ΑΤΕΛΕΙΩΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ. Μιλάω και και με τις δύο πλευρές.

Μερικοί θέλουν να στείλουμε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην περιοχή και να ξεκινήσουμε έναν καινούριο πόλεμο από την αρχή. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Άλλοι λένε ΜΕΙΝΕΤΕ ΕΚΤΟΣ, αφήστε τους Κούρδους να δώσουν τις δικές τους μάχες (ακόμα και με την οικονομική μας βοήθεια). Εγώ λέω να χτυπήσουμε την Τουρκία πολύ δυνατά σε οικονομικό επίπεδο και με κυρώσεις αν δεν παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες! Παρακολουθώ προσεκτικά».

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 10, 2019