Η Ρωσία αποχαιρετά τον τελευταίο ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ενώ, όπως έγινε γνωστό, ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που θα παραστεί στην κηδεία του είναι ο Βίκτορ Ορμπάν της Ουγγαρίας.

Κανένας άλλος Ευρωπαίος ηγέτης δεν αναμένεται να παραστεί στην κηδεία του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει οξύνει τις σχέσεις Ευρώπης και Ρωσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι, παρά την εκτίμηση που τρέφουν προς τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ το Λονδίνο, το Παρίσι και το Βερολίνο για τη συμβολή του στον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες έμειναν μακριά από τη Μόσχα και την κηδεία του ιστορικού ηγέτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην κηδεία του Γκορμπατσόφ δεν θα παρευρεθεί ούτε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

LIVE: Russians bid farewell to the last Soviet leader Mikhail Gorbachev https://t.co/dyvVky9NzR