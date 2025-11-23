Κόσμος

Μιζούρι: Δασκάλα καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στη φυλακή – Κακοποιούσε τους μαθητές της και τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ

Η γυναίκα φέρεται να κακοποιούσε ανηλίκους σε διάφορους χώρους, όπως στο σπίτι της, στο αυτοκίνητό της ή σε απομονωμένα μέρη, συχνά όταν ο σύζυγός της απουσίαζε για δουλειά
Little boy sitting alone on floor after suffering an act of bullying while children run in the background. Sad young schoolboy sitting on corridor with hands on knees and head between his legs.

Σε δέκα χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε μια πρώην αναπληρώτρια δασκάλα στο Μιζούρι των ΗΠΑ, αφού ομολόγησε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά μαθητές γυμνασίου, ενώ επίσης τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ.

Η 30χρονη Καρίσα Τζέιν Σμιθ, από το Dixon του Μιζούρι των ΗΠΑ, είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2024 για σεξουαλική κακοποίηση όπου κατηγορήθηκε για 19 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός ανηλίκου και εμπορία σεξουαλικών υπηρεσιών ανηλίκων, σύμφωνα με την εφημερίδα Kansas City Star.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πρώην δασκάλα, η οποία εργαζόταν σε πολλά σχολεία της περιοχής, φαίνεται ότι πλήρωνε μαθητές είτε με μετρητά είτε μέσω CashApp σε αντάλλαγμα σεξουαλικών πράξεων, ενώ τους έδινε επίσης αλκοόλ και μαριχουάνα.

Για παράδειγμα σε ένα περιστατικό, ένας μαθητής της φέρεται να πρότεινε σε έναν συμμαθητή του να τον πάει στο σπίτι της, ρωτώντας τον «αν ήθελε να κάνει κάποια δουλειά και να βγάλει χρήματα», εκεί η γυναίκα τον κακοποίησε.

Τα έγγραφα του δικαστηρίου περιγράφουν και άλλες σοβαρές καταγγελίες, ενώ οι αρχές κατήγγειλαν ότι η γυναίκα προσπάθησε να καλύψει τις πράξεις της, προειδοποιώντας επανειλημμένα τα θύματα να μην μιλήσουν ή καταστρέφοντας στοιχεία που υπήρχαν.

Η γυναίκα φέρεται να κακοποιούσε ανηλίκους σε διάφορους χώρους, όπως στο σπίτι της, στο αυτοκίνητό της ή σε απομονωμένα μέρη, συχνά όταν ο σύζυγός της απουσίαζε για δουλειά.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η ίδια παραδέχθηκε την ενοχή της σε ελαφρύτερες κατηγορίες, περιλαμβανομένων δύο κατηγοριών για σεξουαλική επαφή με μαθητή και μίας για θέματα ασφάλειας παιδιού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
200
190
179
87
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Reuters: Η ευρωπαϊκή αντιπρόταση στο σχέδιο των 28 σημείων του Τραμπ για την Ουκρανία
Μετά τις έντονες επικρίσεις στο αμερικανο-ρωσικό σχέδιο, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κατέθεσαν αντιπρόταση, στοιχεία της οποίας αποκαλύπτει το Reuters - Ξεκίνησαν οι συνομιλίες στη Γενεύη μεταξύ ουκρανών και αμερικανών
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ανανεώθηκε πριν 37 δευτερόλεπτα
Σκληρή επίθεση Τραμπ σε Ζελένσκι και ΕΕ: «Καμία ευγνωμοσύνη από την Ουκρανία, η Ευρώπη ακόμα αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο»
Καθώς η Ουάσιγκτον επιχειρεί να διαμορφώσει έναν οδικό χάρτη για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί την ουκρανική ηγεσία για «αχαριστία»
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Λίβανος: Το Ισραήλ χτύπησε υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ – Ένας νεκρός και 21 τραυματίες σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές
Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διέταξε πλήγμα εναντίον του αρχηγού του στρατιωτικού επιτελείου της Χεζμπολάχ στη λιβανική πρωτεύουσα, σηματοδοτώντας τη σοβαρότερη κλιμάκωση μετά την εκεχειρία του Νοεμβρίου 2024
Κτήριο που υπέστη ζημιές από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με Πούτιν την Δευτέρα - Η Άγκυρα θέλει «να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη»
Από τη Νότια Αφρική, ο Τούρκος πρόεδρος δηλώνει ότι θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που οι ΗΠΑ παρουσίασαν νέο σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Ανανεώθηκε πριν 36 λεπτά
Μπαράζ επαφών της Ουκρανίας με Ευρωπαίους για το σχέδιο Τραμπ - «Πρέπει να σταματήσει η αιματοχυσία», δηλώνει ο Ζελένσκι
Καθώς η Ουκρανία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις στη Γενεύη για το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει τον καθοριστικό ρόλο της ΕΕ
Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Γερμανία: 3η θέση στο European Best Sniper Team Competition 2025 η Ζ’ ΜΑΚ – Νέα μεγάλη διάκριση για την Ελλάδα στη Βαυαρία
Εντυπωσιακή διάκριση για τις ελληνικές Ειδικές Δυνάμεις, με τη Ζ’ Μοίρα Αμφίβιων Καταδρομών να ανεβαίνει στην 3η θέση του κορυφαίου ευρωπαϊκού διαγωνισμού ελεύθερων σκοπευτών
Ένας ελεύθερος σκοπευτής
Newsit logo
Newsit logo