Μιζούρι: Δασκάλα καταδικάστηκε σε 10 χρόνια στη φυλακή – Κακοποιούσε τους μαθητές της και τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ

Σε δέκα χρόνια φυλάκιση καταδικάστηκε μια πρώην αναπληρώτρια δασκάλα στο Μιζούρι των ΗΠΑ, αφού ομολόγησε ότι κακοποιούσε σεξουαλικά μαθητές γυμνασίου, ενώ επίσης τους έδινε ναρκωτικά και αλκοόλ.

Η 30χρονη Καρίσα Τζέιν Σμιθ, από το Dixon του Μιζούρι των ΗΠΑ, είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο του 2024 για σεξουαλική κακοποίηση όπου κατηγορήθηκε για 19 κακουργήματα, μεταξύ των οποίων βιασμός ανηλίκου και εμπορία σεξουαλικών υπηρεσιών ανηλίκων, σύμφωνα με την εφημερίδα Kansas City Star.

Σύμφωνα με τις αρχές, η πρώην δασκάλα, η οποία εργαζόταν σε πολλά σχολεία της περιοχής, φαίνεται ότι πλήρωνε μαθητές είτε με μετρητά είτε μέσω CashApp σε αντάλλαγμα σεξουαλικών πράξεων, ενώ τους έδινε επίσης αλκοόλ και μαριχουάνα.

Για παράδειγμα σε ένα περιστατικό, ένας μαθητής της φέρεται να πρότεινε σε έναν συμμαθητή του να τον πάει στο σπίτι της, ρωτώντας τον «αν ήθελε να κάνει κάποια δουλειά και να βγάλει χρήματα», εκεί η γυναίκα τον κακοποίησε.

Τα έγγραφα του δικαστηρίου περιγράφουν και άλλες σοβαρές καταγγελίες, ενώ οι αρχές κατήγγειλαν ότι η γυναίκα προσπάθησε να καλύψει τις πράξεις της, προειδοποιώντας επανειλημμένα τα θύματα να μην μιλήσουν ή καταστρέφοντας στοιχεία που υπήρχαν.

Η γυναίκα φέρεται να κακοποιούσε ανηλίκους σε διάφορους χώρους, όπως στο σπίτι της, στο αυτοκίνητό της ή σε απομονωμένα μέρη, συχνά όταν ο σύζυγός της απουσίαζε για δουλειά.

NEW: Married Teacher Carissa Smith gets Only 10 Years in prison for Paying Middle Schoolers $100+ Cash for SX—Plus BOOZE & WEED to Groom Them!



Dixon, Missouri



America, WE HAVE A PROBLEM!! When “educators” prey on children. pic.twitter.com/MY7pZCssqy — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) November 23, 2025

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η ίδια παραδέχθηκε την ενοχή της σε ελαφρύτερες κατηγορίες, περιλαμβανομένων δύο κατηγοριών για σεξουαλική επαφή με μαθητή και μίας για θέματα ασφάλειας παιδιού.