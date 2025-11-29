Μολδαβία: Ρωσικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο της για πολλοστή φορά

Drones της Ρωσίας εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας το Σάββατο (29.11.2025), αποτελώντας απειλή για την αεροπορία, στο τρίτο τέτοιο περιστατικό μέσα σε εννέα ημέρες.

Το Yπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας δήλωσε ότι αναγνώρισε δύο drones ως ρωσικά και ότι πέταξαν πάνω από το έδαφος της χώρας, προκαλώντας το κλείσιμο του εναέριου χώρου της. Αργότερα πέταξαν σε ουκρανικό έδαφος, πρόσθεσε.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του περιστατικού, το οποίο αποτέλεσε σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των πτήσεων, ο εναέριος χώρος της Μολδαβίας έκλεισε για μία ώρα και 10 λεπτά από τις 22:43 έως τις 23:53 (20:43 έως 21:53 GMT) κατόπιν εντολής της αρχής πολιτικής αεροπορίας», ανέφερε.

Η Πρόεδρος της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, η οποία θέλει να εντάξει τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, κατήγγειλε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατηγόρησε τη Μόσχα ότι επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει το πρώην σοβιετικό κράτος, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στην Ουκρανία και το μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ρουμανία.

Η Μάια Σάντου, γράφοντας στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), δήλωσε: «Καθώς προσπαθούσαν να σκοτώσουν πολίτες, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη παραβίασαν ξανά τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας, αναγκάζοντάς τον να κλείσει προσωρινά. Καταδικάζουμε αυτές τις επιθέσεις και στηρίζουμε την Ουκρανία».

Το τελευταίο περιστατικό συνέπεσε με τη μεγάλη ρωσική επίθεση στο Κίεβο και σε άλλους ουκρανικούς στόχους, που σκότωσε τρία άτομα και τραυμάτισε σχεδόν 30. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε περίπου 36 πυραύλους και σχεδόν 600 μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η Μολδαβία, η οποία παραπονέθηκε για παρόμοια εισβολή στις 20 Νοεμβρίου και ξανά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χαρακτήρισε το τελευταίο περιστατικό ως εκφοβισμό στο πλαίσιο της σύγκρουσης στην Ουκρανία και κατήγγειλε «παράνομες και επικίνδυνες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τις πολιτικές πτήσεις και τη ζωή των ανθρώπων».

Ο πρέσβης της Ρωσίας στη Μολδαβία, Όλεγκ Οζέροφ, έχει κληθεί επανειλημμένα στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας για τα περιστατικά. Ο Οζέροφ υποστήριξε ότι τα περιστατικά στόχευαν στην επιδείνωση των ήδη κακών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Κισινάου.

Από την πρώτη εκλογή της Σάντου το 2020, η Μόσχα κατηγορεί τη Μολδαβία ότι βρίσκεται πίσω από εχθρικές ενέργειες, και για υποδαύλιση αντιρωσικού αισθήματος.