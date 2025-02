Μόναχο: Συγκλονιστικές εικόνες από την επίθεση 24χρονου Αφγανού με αυτοκίνητο σε διαδήλωση – Δεκάδες τραυματίες

Συγκλονίζουν οι εικόνες και τα βίντεο από την επίθεση ενός 24χρονου Αφγανού στο Μόναχο, όταν έριξε σήμερα (13.02.2025) με μεγάλη ταχύτητα το αυτοκίνητο που οδηγούσε σε διαδηλωτές, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 27 άτομα.

Κι ενώ το Μόναχο προετοιμάζεται για την ετήσια Διάσκεψη για την Ασφάλεια, όπου ζητήματα όπως το μεταναστευτικό, οι ασύμμετρες απειλές και η τρομοκρατία θα τεθούν μεταξύ άλλων στο προσκήνιο, η σημερινή επίθεση με το αυτοκίνητο του Αφγανού αιτούντα άσυλο, έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στη Γερμανία.

Ειδικότερα, ο οδηγός του Mini Cooper που έπεσε πάνω στο συγκεντρωμένο πλήθος διαδήλωσης στο κέντρο του Μονάχου, ήταν γνωστός στις αρχές για ληστείες σε καταστήματα και αδικήματα σχετικά με ναρκωτικά.

Οι αστυνομικές αρχές σημείωσαν ότι πλέον δεν υπάρχει περαιτέρω απειλή, ενώ πρόσθεσαν πως έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 27 άτομα, ανάμεσά τους και παιδιά, δύο εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση.

Από την πλευρά της, η Süddeutsche Zeitung μετέδωσε νωρίτερα ότι υπάρχει μία νεκρή, κάτι που δεν επιβεβαιώνει η αστυνομία.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Βαυαρίας, Γιοάχιμ Χέρμαν, η διαδήλωση βρισκόταν προς το τέλος της και την συνόδευε αυτοκίνητο της αστυνομίας, το οποίο ο δράστης προσπέρασε με ταχύτητα άνω των 50 χιλιόμετρα την ώρα.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να το σταματήσουν πυροβολώντας, ωστόσο το αυτοκίνητο έπεσε κατευθείαν πάνω στους διαδηλωτές. Ο οδηγός συνελήφθη αμέσως.

Το όνομα του δράστη είναι Φαρχάντ Ν., γεννημένος το 2001 στην Καμπούλ, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel. Ο 24χρονος Αφγανός φέρεται να έφθασε στην Γερμανία στο τέλος του 2016, ενώ η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετανάστευσης και Προσφύγων έχει στο μεταξύ απορρίψει την αίτησή του για άσυλο.

Ο Φαρχάντ Ν. είχε λάβει την λεγόμενη «άδεια ανοχής», με την οποία αναστέλλεται η απέλαση και για τελευταία φορά καταγράφηκε στο Μόναχο. Το περιοδικό αναφέρει ακόμη ότι ο συλληφθείς είχε αναρτήσει ισλαμιστικά σχόλια στο διαδίκτυο λίγο πριν από την σημερινή επίθεση.

#BREAKING: Two possible suspects, one shot by police in Munich car attack — reports



Police have detained the driver and are investigating potential motives, including terrorism.#Munich #DachauerStraße #Germany #Seidlstraße #München #Großeinsatz pic.twitter.com/pwxcI5ouWK