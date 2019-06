Μόναχο: Υποδέχεται με δόξα και τιμή τον Αντόνιο Μπαντέρας!

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονάχου, που θα διεξαχθεί από τις 27 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου, θα τιμήσει τον Μπαντέρας προβάλλοντας τις ταινίες του “Tie Me Up! Tie Me Down!”, “Desperado”, “The Mask of Zorro” και “Evita”.

Ο Ισπανός ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός πρόσφατα κέρδισε το βραβείο Ερμηνείας στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, για τον ρόλο του στην ταινία Πέδρο Αλμοδόβαρ, “Pain and Glory”.

Ο Μπαντέρας ξεκίνησε την κινηματογραφική του πορεία τη δεκαετία του ’80 μαζί με τον Ισπανό σκηνοθέτη, Πέδρο Αλμοδόβαρ στις ταινίες, “Labyrinth of Passion” (1982) και “Matador” (1986).

Πήγε στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1990 και έγινε γνωστός από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του στις ταινίες “Philadelphia”, “Interview with the Vampire”.

Μεταξύ άλλων επιτυχιών έδωσε επίσης την φωνή του στον Γάτο Σπιρουνάτο (Puss in Boots) συνέχεια των ταινιών Σρεκ.

Ο Αντόνιο Μπαντέρας θα παραλάβει το βραβείο του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονάχου στις 29 Ιουνίου και θα παραστεί στην πρεμιέρα του “Pain and Glory” στη Γερμανία.

“Είμαστε εξαιρετικά ευτυχείς που θα υποδεχθούμε τον Αντόνιο Μπαντέρας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μονάχου σε αυτό το κορυφαίο σημείο της καριέρας του”, δήλωσε η διευθύντρια του Φεστιβάλ του Μονάχου, Diana Iljine.