Monty Python: Η συγκινητική ανάρτηση του John Cleese για τον φίλο του Terry Jones

«Μόλις έμαθα για τον Terry J. Μου φαίνεται παράξενο ένας άνθρωπος με τόσα πολλά ταλέντα, τόσο αστείρευτο ενθουσιασμό να έπρεπε να σβήσει τόσο ήρεμα. Από τα τόσα επιτεύγματά του για εμένα το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε ήταν «Η ζωή του Μπράιαν». Τελειότητα. Δυο έφυγαν. Μένουν άλλοι τέσσερις».

Just heard about Terry J

It feels strange that a man of so many talents and such endless enthusiasm, should have faded so gently away…

Of his many achievements, for me the greatest gift he gave us all was his direction of 'Life of Brian'. Perfection

Two down, four to go

— John Cleese (@JohnCleese) January 22, 2020