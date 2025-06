Μωρό επιβίωσε μία εβδομάδα δίπλα στη νεκρή μητέρα του – Συγκλονιστικό βίντεο από την Αριζόνα

Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφηκαν από τις κάμερες σώματος αστυνομικών στο Φοίνιξ στην Αριζόνα, όταν εντόπισαν ένα μωρό στα όρια της ασιτίας μέσα σε σπίτι, μία εβδομάδα μετά τον θάνατο της μητέρας του.

Το περιστατικό συνέβη στις 14 Μαΐου και οι εικόνες δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα από την αστυνομία του Φοίνιξ στην Αριζόνα. Στο βίντεο, οι αστυνομικοί φτάνουν στο σπίτι έπειτα από τηλεφώνημα γειτόνων που ανησύχησαν επειδή δεν είχαν δει τη μητέρα «εδώ και αρκετές ημέρες». Ακούγονται να φωνάζουν «παρακαλώ;» καθώς ερευνούν τον χώρο, ώσπου ένας από αυτούς εντοπίζει το μωρό καλυμμένο με μια κουβέρτα, στο ίδιο κρεβάτι όπου βρισκόταν νεκρή η μητέρα του.

Το βρέφος ήταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, σοβαρά αφυδατωμένο και εξαντλημένο. Οι αστυνομικοί το μετέφεραν άμεσα στο πλησιέστερο νοσοκομείο. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρχών, το παιδί κατάφερε να επιβιώσει και η κατάσταση της υγείας του πλέον παρουσιάζει σταθερή βελτίωση.

POLICE SAVE BABY: New body camera video shows Phoenix Police saving a newborn baby. The young mother was found dead inside her South Phoenix apartment. Police say they found the baby after a concerned neighbor called. Family is identifying the mom as 31-year-old Jade Hardin. They… pic.twitter.com/rtDEtpeff0