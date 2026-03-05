Μωρό «γίγας» γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη – Ζυγίζει 6 κιλά και φοράει ήδη πάνες και ρούχα για παιδιά έως 6 μηνών

Σχεδόν έξι κιλά ζύγιζε το μωρό που γέννησε μια μητέρα στη Νέα Υόρκη, κερδίζοντας αναμφίβολα μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες.

Το νεογέννητο μωρό που έφερε στον κόσμο η μητέρα του Terrica στις 31 Ιανουαρίου σε μαιευτήριο της Νέας Υόρκης ζύγιζε ούτε λίγο ούτε πολύ 5,9 κιλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι έκπληκτοι γονείς, Terrica και Shawn, περίμεναν ότι θα αποκτούσαν ένα μεγάλο μωρό, αλλά δεν περίμεναν ότι θα ήταν το μεγαλύτερο μωρό που γεννήθηκε ποτέ στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

«Ξέραμε ότι θα ήταν μεγαλύτερος από το φυσιολογικό, αλλά δεν το περιμέναμε αυτό. Φοράει ήδη πάνες και ρούχα για παιδιά 3 έως 6 μηνών. Νιώθω σαν να γέννησα κατευθείαν ένα τρίμηνο μωρό», λέει η μητέρα του.

Το νοσοκομείο κοινοποίησε μια συγκινητική φωτογραφία στο Facebook που δείχνει το μωρό «γίγας» δίπλα στην Margot, ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε την ίδια ημέρα με βάρος μόλις 2 κιλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν πραγματικά συγκινητικό και μια τόσο καλή υπενθύμιση ότι τα μωρά υπάρχουν σε όλα τα σχήματα και μεγέθη», δήλωσε η μητέρα του Σον Τζούνιορ, ευχαριστώντας τους γιατρούς, τις νοσοκόμες και το προσωπικό του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους.

«Αυτές οι δύο γεννήσεις αποτελούν μια υπέροχη υπενθύμιση ότι κάθε μωρό και κάθε ιστορία γέννησης είναι μοναδική», δήλωσε η Robyn Torgalski, Διευθύντρια Συστήματος Υγείας Μητέρας-Παιδιού στο Centralus Health.

Το βαρύτερο μωρό που έχει καταγραφεί ποτέ, με βάρος 22 κιλά, γεννήθηκε στην Ιταλία το 1955, σύμφωνα με τα Παγκόσμια Ρεκόρ Γκίνες.

Πηγή: iatropedia.gr