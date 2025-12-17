Μουσείο του Λούβρου: Συνεχίζεται η απεργία των εργαζόμενων – Ανοιχτές στο κοινό συγκεκριμένες αίθουσες

Την παράταση της απεργίας τους αποφάσισαν σήμερα Τετάρτη (17.12.25) οι εργαζόμενοι στο Μουσείο του Λούβρου. Όπως ανακοινώθηκε πάντως από τη διεύθυνση του ιδρύματος, το Μουσείο λειτουργεί σήμερα τμηματικά.

Το προσωπικό του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι υπέρ της παράτασης της απεργίας που άρχισε προχθές, Δευτέρα, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός BFM TV, επικαλούμενος συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, με αποτέλεσμα το μουσείο αυτό, το οποίο δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, να παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Το μουσείο είναι κανονικά κλειστό τις Τρίτες. ‘Ολοι οι χώροι δεν είναι προσβάσιμοι, όμως το μουσείο ανοίγει και εισέρχονται οι πρώτοι επισκέπτες», ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνδικάτων CFDT και CGT, οι 300 εργαζόμενοι του Λούβρου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψήφισαν «ομόφωνα» να συνεχισθεί σήμερα για δεύτερη ημέρα η απεργία τους.

«Οι προτάσεις του υπουργείου Πολιτισμού κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», ανέφερε η CGT μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

«Το άνοιγμα του μουσείου καθυστερεί» και το ίδρυμα θα γνωστοποιήσει «μόλις καταστεί δυνατό τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει», διευκρινίζει εξάλλου πινακίδα για τους επισκέπτες που βρήκαν τις πόρτες κλειστές.