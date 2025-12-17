Κόσμος

Μουσείο του Λούβρου: Συνεχίζεται η απεργία των εργαζόμενων – Ανοιχτές στο κοινό συγκεκριμένες αίθουσες

Το προσωπικό του Μουσείου ψήφισε υπέρ της παράτασης της απεργιακής κινητοποίησης που άρχισε τη Δευτέρα
Ανανεώθηκε πριν 47 λεπτά
Απεργία στο Μουσείο του Λούβρου
Εργαζόμενοι στο Λούβρο με σημαίες του συνδικάτου CGT έξω από το μουσείο / REUTERS/Abdul Saboor

Την παράταση της απεργίας τους αποφάσισαν σήμερα Τετάρτη (17.12.25) οι εργαζόμενοι στο Μουσείο του Λούβρου. Όπως ανακοινώθηκε πάντως από τη διεύθυνση του ιδρύματος, το Μουσείο λειτουργεί σήμερα τμηματικά.

Το προσωπικό του μουσείου του Λούβρου στο Παρίσι υπέρ της παράτασης της απεργίας που άρχισε προχθές, Δευτέρα, όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός BFM TV, επικαλούμενος συνδικαλιστικούς εκπροσώπους, με αποτέλεσμα το μουσείο αυτό, το οποίο δέχεται τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, να παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Το μουσείο είναι κανονικά κλειστό τις Τρίτες. ‘Ολοι οι χώροι δεν είναι προσβάσιμοι, όμως το μουσείο ανοίγει και εισέρχονται οι πρώτοι επισκέπτες», ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των συνδικάτων CFDT και CGT, οι 300 εργαζόμενοι του Λούβρου, οι οποίοι ζητούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και υποδοχής του κοινού, ψήφισαν «ομόφωνα» να συνεχισθεί σήμερα για δεύτερη ημέρα η απεργία τους.

Απεργία στο Λούβρο
Οι εργαζόμενοι στο Μουσείο του Λούβρου συνεχίζουν για μια ακόμα μέρα την απεργία τους
Απεργία στο Μουσείο του Λούβρου
Το προσωπικό του Μουσείου του Λούβρου αποφάσισε την παράταση της απεργίας / REUTERS/Abdul Saboor

«Οι προτάσεις του υπουργείου Πολιτισμού κρίθηκαν ανεπαρκείς και απαράδεκτες από το προσωπικό», ανέφερε η CGT μέσω του λογαριασμού της στο Instagram.

«Το άνοιγμα του μουσείου καθυστερεί» και το ίδρυμα θα γνωστοποιήσει «μόλις καταστεί δυνατό τον τρόπο που θα επαναλειτουργήσει», διευκρινίζει εξάλλου πινακίδα για τους επισκέπτες που βρήκαν τις πόρτες κλειστές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
213
165
162
82
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το ζεύγος Ομπάμα θα συναντούσε τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του τη νύχτα που δολοφονήθηκαν
«Πάντα ήταν άνθρωποι με πάθος που, σε μια εποχή που δεν υπάρχει πολύ θάρρος,ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν με πράξεις αυτά που τους ενδιέφεραν», απκάλυψε η Μισέλ Ομπάμα
Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην «πρώτη κυρία», Μισέλ Ομπάμα
Κινδυνεύει να χάσει το χέρι του ο ήρωας της επίθεσης του Σίδνεϊ - «Πάω να τους σώσω» είπε πριν ακινητοποιήσει τον δράστη
Οι φωτογραφίες του από το νοσοκομείο - Αναμένεται να κάνει νέα χειρουργεία για να σώσει το αριστερό χέρι του - «Δεν μετανιώνω» τονίζει στις πρώτες δηλώσεις του μετά το αιματοκύλισμα
Anthony Albanese
Newsit logo
Newsit logo