Μπαγκλαντές: Εικόνες και βίντεο από τη συντριβή αεροσκάφους σε σχολείο – Τουλάχιστον 19 νεκροί, δύο παιδιά ανάμεσά τους

Συγκλονίζουν οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την συντριβή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές σε σχολικό συγκρότημα στο βόρειο τμήμα της Ντάκα τη Δευτέρα (21.07.2025). Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τουλάχιστον 19 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, μεταξύ αυτών δύο μικρών μαθητών. Προσοχή σκληρές εικόνες.

Πρόκειται για την πλέον πολύνεκρη αεροπορική τραγωδία που σημειώθηκε στο Μπανγκλαντές εδώ και δεκαετίες. O πρώτος απολογισμός της τραγωδίας, τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η προσωρινή κυβέρνηση, έκανε λόγο για 16 νεκρούς. Αργότερα, το γραφείο Τύπου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μίλησε για τουλάχιστον 19 νεκρούς από την συντριβή του αεροσκάφους.

Η πτώση του αεροσκάφους στο σχολικό συγκρότημα Milestone, στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό περισσότερων από 100 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους μαθητές ηλικίας 8 έως 12 ετών.

Περίπου 20 τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δρ. Μοχάμαντ Νασίρ Ουντίν, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Εγκαυμάτων, όπου νοσηλεύονται πολλοί τραυματίες μετά το δυστύχημα.

Το αεροσκάφος που κατέπεσε ήταν ένα μονοκινητήριο F-7 BGI, κινεζικής κατασκευής, το οποίο είχε απογειωθεί στις 13.06 τοπική ώρα (10.06 ώρα Ελλάδας), ανέφερε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης.

Τα αίτια της πτώσης δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί.

Ο κυβερνήτης του, που ταυτοποιήθηκε ως ο Τουκίρ Ισλάμ Σαγκάρ, σκοτώθηκε, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία, η οποία επιβεβαίωσε πως εκείνος επιχείρησε μάταια να απομακρύνει το αεροσκάφος του από τις κατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Horrifying visuals: Air Force Jet Crash in Dhaka – One Dead, Several Injured.



A Bangladesh Air Force Chengdu F-7 BGI crashed onto the campus of Milestone School and College in Dhaka’s Uttara area this afternoon.



At least 1 person was killed and 4 others injured, according… pic.twitter.com/1ySQENlNCx