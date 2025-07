Πανικός στο Μπαγκλαντές: Αεροσκάφος έπεσε πάνω σε κτίριο πανεπιστημιούπολης – Τουλάχιστον ένας νεκρός – Σκληρές εικόνες

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε τη Δευτέρα (21.07.2025), καθώς ένα αεροσκάφος συνετρίβη πάνω σε σχολική μονάδα στη Ντάκα στο Μπανγκλαντές.

Το γραφείο δημοσίων σχέσεων του στρατού του Μπανγκλαντές επιβεβαίωσε σε σύντομη ανακοίνωσή του ότι πρόκειται για το εκπαιδευτικό αεροσκάφος F-7 BGI που κατέπεσε, ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία, σύμφωνα με τον στρατό και έναν αξιωματούχο της πυροσβεστικής που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Το αεροσκάφος συνετρίβη σε πανεπιστημιούπολη του Milestone School and College στην περιοχή Uttara της Ντάκα, όπου βρίσκονταν και παιδιά. Στο σημείο ξέσπασε φωτιά ενώ μαύρος καπνός υψώθηκε λόγω της σφοδρής συντριβής.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάνω από 100 είναι οι τραυματίες, με αρκετούς από αυτούς να έχουν ήδη μεταφερθεί σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα και εγκαύματα.

Δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες για τα θύματα από την αξιωματούχο της πυροσβεστικής Λίμα Χαν η οποία επιβεβαίωσε τον ένα νεκρό από τη συντριβή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media, δείχνουν μαθητές με εγκαύματα και ακατάπαυστη αιμορραγία, να τρέχουν ασταμάτητα μέσα στο χάος.

Ένας εκπρόσωπος του Milestone School and College επιβεβαίωσε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη κοντά στην πύλη της πανεπιστημιούπολης ενώ τα μαθήματα βρίσκονταν σε εξέλιξη.

«Το αεροπλάνο έπεσε στην πύλη και συνετρίβη κοντά. Ένα μάθημα βρισκόταν σε εξέλιξη όπου το αεροπλάνο συνετρίβη», ανέφερε.

Horrifying visuals: Air Force Jet Crash in Dhaka – One Dead, Several Injured.



A Bangladesh Air Force Chengdu F-7 BGI crashed onto the campus of Milestone School and College in Dhaka’s Uttara area this afternoon.



At least 1 person was killed and 4 others injured, according… pic.twitter.com/1ySQENlNCx