Μπαγκλαντές: Πιλότος προσπάθησε να κάνει φιγούρες αλά «Top Gun» και σκοτώθηκε

Άδοξο τέλος είχε ένας πιλότος που προσπάθησε να κάνει μια τρομακτική φιγούρα με το μαχητικό του στο Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με βίντεο που τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του διαδικτύου ο 32χρονος πιλότος του μαχητικού Yakovlev Yak – 130 προσπάθησε να κάνει μια φιγούρα μιμούμενος τις φιγούρες του Τομ Κρουζ στην ταινία Top Gun.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν καλά.

Το μαχητικό έκανε τρεις σβούρες σε χαμηλό ύψος, αλλά ακούμπησε στο διάδρομο προσγείωσης.

Αρχικά ο πιλότος κατάφερε να του δώσει ύψος, αλλά το μαχητικό είχε ήδη τυλιχτεί στις φλόγες.

Τόσο ο πιλότος όσο και ο συγκυβερνήτης του κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τα εκτινασσόμενα καθίσματα και μεταφέρθηκαν με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο.

Two pilots attempted a ‘Top Gun-like stunt’ and ejected from the aircraft moments before it scraped along the tarmac.



Pilot Muhammad Asim Jawa and co-pilot, Sohan Hasan Khan were later rescued and taken to a local hospital.