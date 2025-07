Μπαγκλαντές: Στους 27 οι νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους, τα 25 παιδιά – Η Τρίτη κηρύχθηκε μέρα εθνικού πένθους

Το Μπαγκλαντές θρηνεί σήμερα (22.07.2025) 27 νεκρούς πολίτες, από τους οποίους οι 25 ήταν παιδιά, μετά την τραγωδία που σημειώθηκε από συντριβή αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας σε πανεπιστημιούπολη.

Όλα συνέβησαν χτες το πρωί, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές έπεσε σε κτίριο του πανεπιστημίου στη Ντάκα. Πρώτος επιβεβαιωμένος θάνατος, ήταν εκείνος του πιλότου. Μετά την σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά, με εθελοντές, πυροσβέστες και δυνάμεις του στρατού να επιχειρούν για κατάσβεση, απεγκλωβισμούς και διάσωση επιζόντων.

«Ως αυτή τη στιγμή έχουμε 27 νεκρούς, ανάμεσά τους 25 παιδιά και τον πιλότο» του στρατιωτικού αεροσκάφους, είπε στον Τύπο αξιωματούχος του υπουργείου Υγείας της χώρας, Σαγεντούρ Ραχμάν.

Συνολικά έχουν καταγραφεί πάνω από 170 τραυματισμοί μετά το δυστύχημα, ενώ αυτή τη στιγμή «συνολικά 78 συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία», πρόσθεσε ο Ραχμάν.

Το αεροσκάφος ήταν F-7 BGI, κινεζικής κατασκευής (Chengdu) – σοβιετικού σχεδιασμού, βασισμένο στο MiG-21 και παράγεται από την Κίνα με άδεια –, το οποίο υπέστη τεχνικό πρόβλημα και έπεσε μετά στο σχολικό συγκρότημα Milestone, στο βορειοδυτικό τμήμα της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, όπως ανέφερε ο στρατός.

