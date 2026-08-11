Τραμπ: Πάρτι στα social media για τη φυγάδευσή του από την Τουρκία – Το καρότσι του catering και το Food Truck One

Σε μία επιχείρηση βγαλμένη από ταινία κατασκοπείας, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εγκατέλειψε κρυφά το Air Force One μέσα σε φορτηγό τροφοδοσίας και να επιβιβάστηκε σε άλλο αεροσκάφος. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου, κατά την αναχώρηση του Tραμπ από την Τουρκία μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και η… παραπλάνηση έγινε λόγω πληροφοριών για πιθανή ιρανική επίθεση κατά του Αμερικανού Προέδρου.

Όπως μεταδίδουν ΜΜΕ των ΗΠΑ, οι υπηρεσίες ασφαλείας του Ντόναλντ Τραμπ είχαν λάβει πληροφορίες για αξιόπιστη απειλή εκτόξευσης πυραύλου εναντίον του Air Force One.

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Ο αρχηγός του Λευκού Οίκου αναχώρησε μυστικά από την Τουρκία με στρατιωτικό αεροσκάφος, ενώ επισήμως η Ουάσινγκτον διατηρούσε την εντύπωση ότι ο Τραμπ ταξίδευε με το Air Force One.

Ωστόσο, η όλη κινητοποίηση για τη φυγάδευση του Αμερικανού Προέδρου μετά τις πληροφορίες για ενδεχόμενο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του, προκάλεσε θύελλα αναρτήσεων και memes που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη στα social media.

Η απόρρητη επιχείρηση ξεκίνησε με τον 80χρονο Τραμπ να επιβιβάζεται στο Air Force One στην Άγκυρα, μπροστά στις κάμερες.

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Στη συνέχεια, ωστόσο, μεταφέρθηκε κρυφά σε μικρότερο αεροσκάφος. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις λεπτομέρειες της επιχείρησης, για τη μετακίνησή του χρησιμοποιήθηκε όχημα τροφοδοσίας αεροδρομίου, από αυτά που χρησιμοποιούνται συνήθως για τη μεταφορά γευμάτων και άλλων προμηθειών στα αεροσκάφη.

Wild Moment Trump Reportedly Snuck Off Air Force One in Catering Truck https://t.co/31WUv4QtLc pic.twitter.com/wKwgrCH4N0 — New York Post (@nypost) August 11, 2026

Το Air Force One αναχώρησε, έχοντας στο εσωτερικό του δημοσιογράφους και μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, ενώ ο Τραμπ ταξίδευε με διαφορετικό αεροσκάφος.

Πρόκειται για ένα μικρότερο στρατιωτικό αεροπλάνο, ένα C-32A, μία τροποποιημένη έκδοση του Boeing 757.

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, σχολιάζοντας τις πληροφορίες, ανέφερε ότι υπάρχουν «πολλοί εχθροί της Αμερικής» που έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Πρόεδρο και ότι χρησιμοποιείται κάθε διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των απειλών.

Ωστόσο, η πληροφορία για τη χρήση οχήματος τροφοδοσίας έγιναν γρήγορα αντικείμενο χιουμοριστικών αναρτήσεων στο Διαδίκτυο.

Χρήστες δημιούργησαν με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης εικόνες στις οποίες ο Τραμπ εμφανίζεται κρυμμένος σε καρότσια τροφοδοσίας, ή σε φορτηγά ακόμη και καλάθια με άπλυτα.

Now is it automatically FOOD CART ONE when they stuff the President inside the catering cart? Or does it go by another name pic.twitter.com/ox1UzfqSvA — Max Goof (@MaxGoof1996) August 11, 2026

The guy posts all sorts of AI generated pictures of himself as some sort of brave and great American hero, when in reality… pic.twitter.com/gxICiNN5tE — Tony (@TileTony) August 11, 2026

Donald Trump reportedly used an airport catering cart to secretly smuggle himself off Air Force One while in Ankara, to evade an assassination threat from Iran.

His staff & reporters were told to lower their blinds on AFO. They were not told they were at risk, & used as a decoy. pic.twitter.com/NllLCv6XJM — cup a joe (@deleteZS1) August 11, 2026

pic.twitter.com/4sIFmVdB7n — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) August 11, 2026

Σε άλλη ανάρτηση, ένα όχημα τροφοδοσίας εμφανίζεται βαμμένο στα χρώματα του Air Force One και με την προεδρική σφραγίδα, ενώ χαρακτηρίζεται σκωπτικά «Food Truck One».

Κι ενώ οι προβολείς έπεφταν πάνω στον Ντόναλντ Τραμπ, της κριτικής διέφυγε ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ που φέρεται να επιβιβάστηκε ξεχωριστά στο ίδιο C-32A, χρησιμοποιώντας εξωτερική σκάλα, ώστε η διαδικασία να μοιάζει με κανονική στρατιωτική πτήση.