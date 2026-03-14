Μπαράζ επιθέσεων της Ουκρανίας στη Ρωσία – Χτυπήθηκαν διυλιστήρια και το λιμάνι του Καυκάσου, τρεις τραυματίες

Μπορεί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή να είναι το θέμα που απασχολεί περισσότερο τις τελευταίες ήμερες, ο πόλεμος όμως μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας δεν έχει τελειώσει με τις αλλεπάλληλες επιθέσεις να μην έχουν σταματημό.

Συγκεκριμένα, Ουκρανικά drones έπληξαν στη διάρκεια της νύχτας ένα διυλιστήριο πετρελαίου κι ένα λιμάνι στην περιοχή Κρασνοντάρ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, προκαλώντας τραυματισμούς και καταστροφές, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (14/3/2026) οι τοπικές αρχές.

Σε μία ανακοίνωσή τους, στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, οι αρχές του Κρασνοντάρ ανέφεραν τον τραυματισμό τριών ανθρώπων από βομβαρδισμό στο λιμάνι του Καυκάσου, από το οποίο μεταφέρονται σιτηρά και υγραέριο, ενώ βρίσκεται στα Στενά του Κερτς απέναντι από την Κριμαία.

Από τα πλήγματα καταστράφηκε ένα πλοιάριο γενικής χρήσης κι ένα συγκρότημα προβλήτας, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Μία ξεχωριστή ανακοίνωση των αρχών ανέφερε ότι πυρκαγιά ξέσπασε στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι, μετά από την επίθεση ενός drone στην εγκατάσταση.

Tja wenn Trump die Sanktionen aufhebt, müssen die Ukrainer eben die kinetischen Sanktionen weiter ausbauen

Im Krasnodar-Kraj in Russland ist nach einer Drohnenattacke ein Feuer im Afipsky-Ölraffinerie ausgebrochen.https://t.co/PaBdYEjb5a pic.twitter.com/BA75YFGfqs — Konstanze Hoffmann (@KonstanzeHoffm1) March 13, 2026

Ukrainian drones have hit the Afipsky oil refinery in Russia’s Krasnodar region. #Russia pic.twitter.com/umcZYjZnXp — NOELREPORTS (@NOELreports) March 13, 2026

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 87 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, συμπεριλαμβανομένων 31 πάνω από την Αζοφική Θάλασσα και 16 πάνω από την περιοχή του Κρασνοντάρ.