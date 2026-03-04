Κόσμος

Μπαράζ σκληρών βομβαρδισμών του Ισραήλ στο Ιράν, σειρήνες στο Τελ Αβίβ

«Στοχεύουμε βάσεις εκτόξευσης, συστήματα αεροπορικής άμυνας και άλλες υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν», αναφέρουν οι IDF
Εκρήξεις στην Τεχεράνη
Εκρήξεις στην Τεχεράνη / X

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε «ευρεία σειρά επιθέσεων» στο Ιράν τη νύχτα της Τετάρτης (04.03.2026). Σειρήνες συναγερμού ηχούν στο Τελ Αβίβ λόγω εκτόξευσης πυραύλων και drones εκ μέρους των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) αναφέρουν ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στοχεύουν «τις βάσεις εκτόξευσης, τα συστήματα αεροπορικής άμυνας και άλλες υποδομές του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».

Αυτό συμβαίνει λίγες ώρες μετά την έναρξη νέας σειράς επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον του Ισραήλ από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του θεοκρατικού καθεστώτος.

 

 

Σειρήνες ηχούν στο Τελ Αβίβ, όπου βίντεο στα social media δείχνουν μεγάλες εκρήξεις και φωτιές στη διάρκεια της νύχτας.

Έγινε γνωστό ότι μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα.

