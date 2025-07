Μπαχάμες: 20χρονη βρέθηκε άγρια δολοφονημένη σε πολυτελές σκάφος – Ο κατηγορούμενος είχε ξαπλώσει δίπλα της

Νεκρή στο μηχανοστάσιο του σούπερ γιοτ που είχε αγκυροβολήσει σε ιδιωτικό νησί στις Μπαχάμες, βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη (03.07.2025) η 20χρονη Paige Bell η οποία εργαζόταν στον σκάφος. Για τη δολοφονία της έχει συλληφθεί ήδη ένας Μεξικανός.

Λίγες ημέρες πριν κλείσει τα 21 χρόνια της, η Paige Bell από το Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής βρέθηκε στις Μπαχάμες για δουλειά. Ο 39χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας φαίνεται πως επιτέθηκε στην νεαρή κοπέλα η οποία μέχρι και την τελευταία της ανάσα φαίνεται πως έδινε μάχη για τη ζωή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το κίνητρο του δράστη ερευνάται από τις αρχές.

Το πλήρωμα του γιοτ, έμεινε άναυδο την περασμένη εβδομάδα όταν δεν υπήρχε κανένα ίχνος της 20χρονης. Έψαξαν και τις 6 πολυτελείς VIP σουίτες και τα δωμάτια του πληρώματος προτού ένα μέλος του προσωπικού κατέβει στο μηχανοστάσιο όπου ανακάλυψαν τη φρίκη.

Το πτώμα της Paige φέρεται να βρέθηκε στο πάτωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο συνάδελφός της ήταν ξαπλωμένος κοντά της αιμόφυρτος με ένα μαχαίρι στο χέρι, και με κομμένους και τους δύο καρπούς του, ανέφερε η αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε σήμερα στο δικαστήριο του Νιου Πρόβιντενς στις Μπαχάμες.

Με δήλωσή της, η οικογένεια της Paige αναφέρει:

«Η οικογένειά μας αντιμετωπίζει ένα αδιανόητο ταξίδι. Απόψε η μαμά και ο μπαμπάς πετούν για τις Μπαχάμες για να ξεκινήσουν την επώδυνη διαδικασία όχι μόνο να φέρουν το κοριτσάκι τους σπίτι, αλλά και να αναζητήσουν δικαιοσύνη για το τέρας που της στέρησε τη ζωή. Είμαστε συντετριμμένοι απερίγραπτα και τώρα πρέπει επίσης να διαχειριστούμε πολύπλοκες και δαπανηρές νομικές διαδικασίες σε μια ξένη χώρα – κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τις οικονομικές μας δυνατότητες. Αυτή η σπαρακτική απώλεια έχει συγκινηθεί βαθιά από όλους όσους γνώριζαν και αγαπούσαν την «Πέιτζι» – τον πρώην καπετάνιο της, τον ιδιοκτήτη του σκάφους, όλο το πλήρωμα του πλοίου και ολόκληρη την κοινότητά μας».

Φίλοι και γνωστοί της την χαρακτήρισαν ως ένα «χρυσό» κορίτσι που εργαζόταν ως υπεύθυνη σχέσεων με πελάτες στο ναυλωμένο γιοτ Far From It, αξίας 9,5 εκατομμυρίων λιρών.