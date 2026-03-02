Κόσμος

Μπαχρέιν: Συγκλονιστικό βίντεο από χτύπημα ιρανικού drone σε ξενοδοχείο όπου βρίσκονταν Αμερικανοί αξιωματούχοι

Το Μπαχρέιν, όπως και τα άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, έχει υποστεί ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν
Επίθεση από ιρανικό drone σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (02.03.2026) σε ένα ξενοδοχείο στο Μπαχρέιν όπου διέμεναν αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post, η οποία θυμίζει την τρομοκρατική επίθεση στους Δίδυμους Πύργους την 11η Σεπτεμβρίου του 2001.

Δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί τραυματίστηκαν από την επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες. Η κατάσταση της υγείας τους και η φύση των τραυματισμών τους είναι προς το παρόν άγνωστες. Νωρίτερα, επίσης ένα ιρανικό drone συνετρίβη σε ένα ψηλό κτίριο στο κεντρικό Μπαχρέιν, όπου στη συνέχεια ξέσπασε πυρκαγιά.

Αυτόπτες μάρτυρες δημοσίευσαν βίντεο από τη συντριβή στα social media, δείχνοντας τις καταστροφικές επιπτώσεις της ρίψης drone.

Στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράν επιτέθηκε σε έναν άλλο πύργο στο Μπαχρέιν. Δύο ουρανοξύστες, οι Era Views και The Breaker Towers, δέχτηκαν επίσης χτυπήματα.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι συντρίμμια ιρανικού πυραύλου που αναχαιτίστηκε κατέπεσαν σε πλοίο και προκάλεσαν πυρκαγιά, από την οποία ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός και άλλοι δυο είναι τραυματίες.

Το Μπαχρέιν, όπως και τα άλλα αραβικά κράτη του Κόλπου, έχει υποστεί ιρανικά πλήγματα σε αντίποινα για τους μαζικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν από το περασμένο Σάββατο.

Το βασίλειο φιλοξενεί την έδρα του αμερικανικού 5ου στόλου. Μάλιστα, ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε ζημιές στο διεθνές αεροδρόμιο του Μπαχρέιν.

