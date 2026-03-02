Κόσμος

Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Δεν αποκλείονται οι χερσαίες επιχειρήσεις», λέει ο Τραμπ – Τρόμος για επιθέσεις στην Κύπρο – Μπαράζ βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής
Λίβανος / Photo / Reuters
Μαρία Αρβανίτη , Σπύρος Πλουμίδης , Άρης Δημητράτος , Αθηνά Σκορδιαλού , Έρικα Τεκτονίδου

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτίθενται στο Ιράν για τρίτη ημέρα, ενώ η Τεχεράνη εξαπολύει αντίποινα πλήγματα εναντίον συμμάχων της Ουάσιγκτον στον Κόλπο, μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ από τα μεσάνυχτα της Δευτέρας 02.03.2026, στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης έχει μπει και η Κύπρος. H βρετανική βάση, η RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο, επλήγη από επίθεση με drone κατά τη διάρκεια της νύχτας με τους Φρουρούς της Επανάστασης να απειλούν ότι θα στέλνουν πυραύλους στο νησί μέχρι να φύγουν οι Αμερικάνοι. Η σύγκρουση έχει διευρυνθεί, με το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να ανταλλάσσουν πυρά, καθώς η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση στον Λίβανο επιδιώκει εκδίκηση για τη δολοφονία του Χαμενεΐ. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις θα συνεχιστούν με «πλήρη ισχύ» έως ότου επιτευχθούν όλοι οι στόχοι και πιθανότατα θα διαρκέσουν τέσσερις εβδομάδες, με τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να δηλώνει ότι «δεν ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα τον τελειώσουμε». Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου σημείωσαν άνοδο με το άνοιγμα των αγορών σήμερα το πρωί. Δείτε όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή εδώ.

18:29 | 02.03.2026
O πρώτος από τους Αμερικανούς στρατιώτες που πέθαναν έφτασαν στην πατρίδα τους
18:26 | 02.03.2026
Οι IDF έπληξαν πάνω από 70 εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ

Εκτεταμένα πλήγματα στον νότιο Λίβανο: οι IDF έπληξαν πάνω από 70 εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, θέσεις εκτόξευσης και εκτοξευτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ολοκλήρωσαν πρόσφατα ένα μεγάλης κλίμακας κύμα επιθέσεων με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Στο πλαίσιο των πληγμάτων, επλήγησαν περισσότερα από 70 σημεία της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων αποθήκες όπλων, θέσεις εκτόξευσης και εκτοξευτές σε πολλαπλές περιοχές.

Σύμφωνα με τις IDF, οι στόχοι που επλήγησαν προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από την οργάνωση για την προώθηση και εκτέλεση διαφόρων τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον δυνάμεων των IDF και πολιτών του Κράτους του Ισραήλ.

Πριν από την επίθεση, ελήφθησαν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου βλάβης σε αμάχους, μεταξύ των οποίων προειδοποιήσεις εκ των προτέρων, χρήση πυρομαχικών ακριβείας και εναέρια επιτήρηση.

Η Χεζμπολάχ επέλεξε να ενταχθεί στο πλευρό του ιρανικού καθεστώτος και θα υποστεί τις συνέπειες της επίθεσης κατά του Κράτους του Ισραήλ.

18:18 | 02.03.2026
Νετανιάχου: «Οι τύραννοι της Τεχεράνης στοχοποιούν αμάχους - Εμείς στοχοποιούμε τους τυράννους»

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σχολίασε στα μέσα ενημέρωσης μετά τη δήλωση του Ιράν ότι έπληξε το γραφείο του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε στην τηλεόραση ότι ένα πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν θα «απειλούσε όλη την ανθρωπότητα» και ότι, ως εκ τούτου, το Ισραήλ «προστατεύει πολλούς ανθρώπους».

«Οι τύραννοι της Τεχεράνης στοχοποιούν αμάχους. Εμείς στοχοποιούμε τους τυράννους της Τεχεράνης για να προστατεύσουμε τους αμάχους», είπε μεταξύ άλλων.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) υποστήριξαν ότι το Ιράν έπληξε το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την τοποθεσία του διοικητή της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας. 

Αργότερα, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) διέψευσαν τους ισχυρισμούς αυτούς.

18:14 | 02.03.2026
Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει έτοιμος να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν «αν χρειαστεί»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα διστάσει να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν «αν αυτό χρειαστεί», προσθέτοντας ότι η προοπτική αυτή δεν «τον αγχώνει», σε συνέντευξή του στην New York Post.

«Δεν με αγχώνει (η αποστολή) χερσαίων στρατευμάτων - όπως όλοι οι πρόεδροι λένε "Δεν θα υπάρξουν χερσαία στρατεύματα". Δεν το λέω αυτό», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτοντας, «λέω, "Πιθανότατα δεν τα χρειαζόμαστε" ή "αν χρειαστεί"».

Παράλληλα ο Τραμπ δήλωσε στο CNN πως το «μεγάλο κύμα» στον πόλεμο με το Ιράν δεν έχει έρθει ακόμη, και πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο νέος ηγέτης της χώρας μετά τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Δεν έχουμε καν αρχίσει να τους χτυπάμε σκληρά. Το μεγάλο κύμα δεν έχει καν συμβεί. Το μεγάλο κύμα έρχεται σύντομα», είπε ο Τραμπ, λέγοντας στο CNN ότι δεν είναι σαφές ποιος ηγείται τώρα της χώρας.

«Δεν γνωρίζουμε ποια είναι η ηγεσία. Δεν γνωρίζουμε ποιον θα επιλέξουν», είπε.

18:13 | 02.03.2026
Προσγειώθηκαν τα τέσσερα F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας στην Κύπρο
18:12 | 02.03.2026
Κύπρος: Από τον Λίβανο εκτοξεύθηκαν τα drones κατά της βρετανικής βάσης του Ακρωτηρίου

Από το Λίβανο εκτοξεύτηκαν τα δύο drones που προκάλεσαν σήμερα τις ελαφρές ζημιές στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων και ο λόγος που δεν εντοπίστηκαν για να αναχαιτιστούν είναι λόγω του μικρού μεγέθους και του χαμηλού ύψους που πετούσαν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μη επανδρωμένα ιπτάμενα εκτοξεύτηκαν από δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Ανώτατες κυβερνητικές πηγές διαβεβαιώνουν πάντως πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για πρόθεση στόχευσης υποδομών της Κυπριακής Δημοκρατίας, η προστασία των οποίων είναι η κύρια προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Προς το σκοπό αυτό και για προληπτικούς λόγος υπάρχει συνεργασία της Λευκωσίας όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με άλλες χώρες που θα ανακοινωθεί μόλις οριστικοποιηθεί.

Αρμόδιες κυπριακές κυβερνητικές πηγές διαβεβαίωσαν επίσης ότι στην Κύπρο δεν βρίσκονται και δεν θα βρεθούν αμερικανικά αεροσκάφη.

18:11 | 02.03.2026
Ισραήλ: Παρατείνεται το κλείσιμο των σχολείων και των χώρων εργασίας έως τις 7 Μαρτίου

Το κλείσιμο των σχολείων και των χώρων εργασίας όπως και η απαγόρευση των συγκεντρώσεων παρατείνονται στο Ισραήλ έως το Σάββατο 7 Μαρτίου στις 8 το βράδυ (τοπική ώρα), ανακοίνωσε σήμερα ο στρατός κατά την τρίτη ημέρα του ισραηλινοαμερικανικού πολέμου κατά του Ιράν.

Μετά μια "επικαιροποίηση" των οδηγιών ασφαλείας που συνδέονται με τον πόλεμο, "θα συνεχίσουν να μην επιτρέπονται οι συγκεντρώσεις και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι χώροι εργασίας θα παραμείνουν κλειστοί, με εξαίρεση βασικούς τομείς" λειτουργίας του κράτους, δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

18:11 | 02.03.2026
Η Τεχεράνη δεν έχει "καμία εχθρότητα" προς τις χώρες του Κόλπου, λέει ο Αμπάς Αραγτσί

Το Ιράν, που εξαπέλυσε αντίποινα στη Μέση Ανατολή μετά την ισραηλινό-αμερικανική επίθεση στο έδαφός του, δεν τρέφει «καμία εχθρότητα» προς τις χώρες του Κόλπου, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

«Το Ιράν δεν νιώθει καμία εχθρότητα προς τις χώρες του Περσικού Κόλπου και είναι αποφασισμένο να συνεχίσει σχέσεις καλής γειτονίας με εκείνες», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι.

«Η αμυντική απάντηση του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων (…) δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως μία ιρανική επίθεση εναντίον αυτών των χωρών», που τις φιλοξενούν, υπογράμμισε ο Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο του.

18:10 | 02.03.2026
Ο Πούτιν συζήτησε την κατάσταση στο Ιράν με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησε τους κινδύνους μιας κλιμάκωσης του πολεμου στο Ιράν, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, μετέδωσαν τα ρωσικά πρακτορεία.

«Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες για τους πραγματικούς κινδύνους μιας εξάπλωσης της σύγκρουσης, η οποία έχει ήδη επηρεάσει τα εδάφη ορισμένων αραβικών χωρών και θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες» μετέδωσε το TASS, επικαλούμενο την ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με το Interfaχ, ο Πούτιν είπε στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ότι υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να επιλυθεί «αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» με πολιτικά και διπλωματικά μέσα.

18:10 | 02.03.2026
Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι κατέρριψε δύο ιρανικά πολεμικά Sukhoi Su-24

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση ππου εκδόθηκε από το Υπουργείο Άμυνας του Κατάρ, οι δυνάμεις του κατέρριψαν δύο αεροσκάφη SU-24 ρωσικής κατασκευής από το Ιράν.

«Επίσης αναχαίτισαν με επιτυχία επτά βαλλιστικούς πυραύλους μέσω της αεράμυνας και κατέρριψαν πέντε drones από την Αεροπορία και το Ναυτικό του Κατάρ, τα οποία στόχευαν διάφορες περιοχές της χώρας σήμερα», προσθέτει.

Το υπουργείο αναφέρει ότι η απειλή «αντιμετωπίστηκε άμεσα», καθώς «όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν πριν φτάσουν στους στόχους τους».

Παράλληλα «καλεί πολίτες, κατοίκους και επισκέπτες να παραμείνουν ψύχραιμοι».

18:08 | 02.03.2026
Τραμπ: Δεν αποκλείω την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στην New York Post, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν απέκλεισε την αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, «εάν είναι απαραίτητες».

17:55 | 02.03.2026
CENTCOM: 18 οι τραυματίες Αμερικανοί στρατιώτες από την επιχείρηση στο Ιράν

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Αμερικανικού Κεντρικού Στρατηγείου στη Μέση Ανατολή, πλοίαρχο Τιμ Χόκινς, 18 μέλη των ενόπλων δυνάμεων τραυματίστηκαν σοβαρά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η CENTCOM είχε ενημερώσει χθες, Κυριακή, ότι τρία μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν σε μάχη και πέντε τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε σήμερα σε τέσσερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που σκοτώθηκαν. Παράλληλα, πηγές επιβεβαίωσαν στο CNN ότι και οι τέσσερις σκοτώθηκαν στην ίδια επίθεση στο Κουβέιτ και ότι συνολικά 18 θεωρούνται σοβαρά τραυματίες.

17:53 | 02.03.2026
Δείτε όλα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα στον σύνδεσμο
Photo
Νέες απειλές Τραμπ: Το «μεγάλο κύμα» της επίθεσης στο Ιράν «δεν έχει έρθει ακόμη» – «Η βάση στην Κύπρο δεν χρησιμοποιείται από βομβαρδιστικά των ΗΠΑ» λέει ο Στάρμερ
Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν μαζικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, πλήττοντας πάνω από 1.000 στόχους, ενώ επιθέσεις έγιναν και στον Λίβανο σε θέσεις κατά της Χεζμπολάχ
