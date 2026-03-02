Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Δεν αποκλείονται οι χερσαίες επιχειρήσεις», λέει ο Τραμπ – Τρόμος για επιθέσεις στην Κύπρο – Μπαράζ βομβαρδισμών σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Οι IDF έπληξαν πάνω από 70 εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ

Εκτεταμένα πλήγματα στον νότιο Λίβανο: οι IDF έπληξαν πάνω από 70 εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων, θέσεις εκτόξευσης και εκτοξευτές της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ολοκλήρωσαν πρόσφατα ένα μεγάλης κλίμακας κύμα επιθέσεων με στόχο υποδομές της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Στο πλαίσιο των πληγμάτων, επλήγησαν περισσότερα από 70 σημεία της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων αποθήκες όπλων, θέσεις εκτόξευσης και εκτοξευτές σε πολλαπλές περιοχές.

Σύμφωνα με τις IDF, οι στόχοι που επλήγησαν προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν από την οργάνωση για την προώθηση και εκτέλεση διαφόρων τρομοκρατικών σχεδίων εναντίον δυνάμεων των IDF και πολιτών του Κράτους του Ισραήλ.

Πριν από την επίθεση, ελήφθησαν μέτρα για τη μείωση του κινδύνου βλάβης σε αμάχους, μεταξύ των οποίων προειδοποιήσεις εκ των προτέρων, χρήση πυρομαχικών ακριβείας και εναέρια επιτήρηση.

Η Χεζμπολάχ επέλεξε να ενταχθεί στο πλευρό του ιρανικού καθεστώτος και θα υποστεί τις συνέπειες της επίθεσης κατά του Κράτους του Ισραήλ.