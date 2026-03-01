Κόσμος

Μπαχρέιν: Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Μανάμα, δεν υπάρχουν τραυματίες – Η έκκληση της αμερικανικής πρεσβείας

H αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας του Μπαχρέιν
Επίθεση σε ξενοδοχείο της Μανάμα στο Μπαχρέιν
Επίθεση σε ξενοδοχείο της Μανάμα στο Μπαχρέιν / X

Ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, χτυπήθηκε από νέα ιρανική επίθεση το μεσημέρι της Κυριακής (1.3.26).

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι το ξενοδοχείο Crowne Plaza στην πρωτεύουσα Μανάμα, δέχτηκε επίθεση.

Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές, «αλλά δεν υπήρξαν απώλειες ζωών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Χθες Σάββατο (1.3.26), το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι μια πυραυλική επίθεση έπληξε το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο νησιωτικό βασίλειο και ότι τρία κτίρια υπέστησαν ζημιές στη Μανάμα.

 

 

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας του Μπαχρέιν.

