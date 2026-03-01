Μπαχρέιν: Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Μανάμα, δεν υπάρχουν τραυματίες – Η έκκληση της αμερικανικής πρεσβείας

Ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, χτυπήθηκε από νέα ιρανική επίθεση το μεσημέρι της Κυριακής (1.3.26).
Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι το ξενοδοχείο Crowne Plaza στην πρωτεύουσα Μανάμα, δέχτηκε επίθεση.
Η επίθεση προκάλεσε υλικές ζημιές, «αλλά δεν υπήρξαν απώλειες ζωών», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
An Iranian drone/missile just directly hit the Crowne Plaza Manama, a 5-star hotel complex in Bahrain. pic.twitter.com/hfAn3aYIep— OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 1, 2026
Χθες Σάββατο (1.3.26), το Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι μια πυραυλική επίθεση έπληξε το αρχηγείο του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο νησιωτικό βασίλειο και ότι τρία κτίρια υπέστησαν ζημιές στη Μανάμα.
Bahrain authorities confirmed a strike on the Manama Crown Plaza hotel— Visegrád 24 (@visegrad24) March 1, 2026
The attack caused property damage, but there were no casualties, the Bahraini Interior Ministry reported. pic.twitter.com/cdzzIdQRBJ
Security Alert: Update 5 – U.S. Embassy Manama, Bahrain – U.S. government personnel moved from hotels (March 1, 2026)— U.S. Embassy Manama (@USEmbassyManama) March 1, 2026
The U.S. Embassy in Bahrain is tracking confirmed reports the Crowne Plaza Hotel in Manama was struck on March 1, 2026, resulting in injuries. We advise U.S.… pic.twitter.com/Ehok919Mg7
Την ίδια στιγμή, η αμερικανική πρεσβεία στη Μανάμα καλεί τους Αμερικανούς πολίτες να αποφεύγουν τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας του Μπαχρέιν.