Μπέλφαστ: Έριξε το αυτοκίνητό του στο πλήθος σε νεκροταφείο!

Η αστυνομία του Μπέλφαστ ανέφερε ότι το αυτοκίνητο έπεσε σε αριθμό ατόμων στον δρόμο Whiterock το μεσημέρι του Σαββάτου (3.8.2019) τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τις αρχές της Βόρειας Ιρλανδίας, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στη σύγκρουση έξω από το νεκροταφείο της πόλης στο δυτικό Μπέλφαστ.

«Η έκταση των τραυμάτων τους δεν έχει επιβεβαιωθεί για την ώρα» δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας.

