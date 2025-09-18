Μπέντζαμιν Νετανιάχου: «Τερατώδη ψέμματα πως το Ισραήλ είναι πίσω από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ»

Οργισμένη αντίδραση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά τις θεωρίες συνωμοσίας πως η χώρα του βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιτέθηκε σε όλους όσους θεωρούν το Ισραήλ υπεύθυνο για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ ενώ άφησε να εννοηθεί πως πίσω από τα αυτές τις θεωρίες είναι το Κατάρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο Γιόζεφ Γκέμπελς, ο ναζιστής υπουργός προπαγάνδας, είχε πει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα, τόσο πιο γρήγορα θα διαδοθεί», ανέφερε ο Νετανιάχου.

«Λοιπόν, κάποιος κατασκεύασε ένα τερατώδες, μεγάλο ψέμα: ότι το Ισραήλ είχε κάποια εμπλοκή στη φρικτή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Αυτό είναι παράλογο. Είναι ψευδές. Είναι εξοργιστικό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Τσάρλι Κερκ, τον φίλο του Ισραήλ όπως τον χαρακτήρισε και πάλι τόνισε πως πρόσφατα ο πρωθυπουργός τον είχε προσκαλέσει να επισκεφτεί τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις θεωρίες συνωμοσίας το Ισραήλ είναι πίσω από τη δολοφονία του Κερκ, επειδή στο παρελθόν είχε ασκήσει κριτική σε κάποιες αποφάσεις του Ισραήλ.

Charlie Kirk was a great man. He deserves honor – not lies. pic.twitter.com/NwEN4B2q7w — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) September 18, 2025

Ωστόσο όπως δήλωσε ο Νετανιάχου καλωσόριζε κατά καιρούς τις διαφορετικές απόψεις, γιατί «αυτό είναι η ουσία του Τσάρλι, η ουσία μιας ελεύθερης χώρας», και επειδή γνώριζε ότι οι προτάσεις του Κερκ «πάντα προέρχονταν από την καρδιά, από την αγάπη του για το Ισραήλ και από την αγάπη του για τον εβραϊκό λαό».

«Τώρα, κάποιοι διαδίδουν αυτές τις αηδιαστικές φήμες — ίσως από εμμονή, ίσως με χρηματοδότηση από το Κατάρ», προσθέτει ο πρωθυπουργός, καταλήγοντας πως ο Κερκ «αξίζει τιμή, όχι ψέματα».