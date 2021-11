«Πόλεμος» στα social media κατά Μπιλ Γκέιτς και Τζεφ Μπέζος. Εκατοντάδες ίσως και χιλιάδες χρήστες καυτηριάζουν τη στάση των δύο κροίσων του πλανήτη για υποκρισία απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Ο Μπιλ Γκέιτς γιόρτασε τα γενέθλιά του στην Τουρκία και ο Τζεφ Μπέζος έσπευσε να τιμήσει τον φίλο του. Και οι δύο πρωτοπόροι της τεχνολογίας κατέπλευσαν στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου με τις γιγαντιαίες και γι΄αυτό υπέρ – ενεργοβόρες θαλαμηγούς τους.

Οι χρήστες των social media άσκησαν σκληρή κριτική στον Μπιλ Γκέιτς και τον Τζεφ Μπέζος για τις επιλογές μετακίνησης με τα superyacht, την ώρα μάλιστα που καλούν την παγκόσμια κοινότητα σε μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα!

Ο ιδρυτής της Microsoft γιόρτασε το Σαββατοκύριακο (30 – 31.10.2021) τα 66α γενέθλιά του στα οποία κάλεσε τον CEO της Amazon. Όπως αναφέρει η Daily Mail, το ξέφρενο πάρτι πραγματοποιήθηκε στη Φετχιγιέ, μία παραθαλάσσια πόλη, σχεδόν απέναντι από τη Ρόδο, μέρος το οποίο αποκαλείται και «τουρκική ριβιέρα».

Ο Μπιλ Γκέιτς είχε καλέσει περίπου 50 άτομα, μακριά από τα βλέμματα των παπαράτσι, ενώ οι υψηλοί προσκεκλημένοι κατέφτασαν χωρίς τα κινητά τους τηλέφωνα για ευνόητους λόγους…

Ο Μπιλ Γκέιτς μίσθωσε για την περίσταση το σούπερ γιοτ «Lana» έναντι 2,3 εκατ. ευρώ την εβδομάδα και μετέφερε τους καλεσμένους του στο θέρετρο «Sea Me Beach club» στην παραλιακή πόλη Φετιγιέ με ελικόπτερο.

Το «Lana» φιλοξενεί έως και δώδεκα επισκέπτες σε οκτώ καμπίνες με ιδιωτικό μπάνιο, συμπεριλαμβανομένης μίας κύριας σουίτας και επτά VIP καμπινών.

Την ίδια ώρα ο Τζεφ Μπέζος άφησε την περιοχή Gokova της νότιας Τουρκίας, όπου είχε «δέσει» το 400 εκατομμυρίων ευρώ superyacht «Flying Fox», και διένυσε 193 χιλιόμετρα με ελικόπτερο για να συναντήσει τον φίλο του που γιόρταζε…

Ο CEO της Amazon βρέθηκε στη γειτονιά μας με το 135 μέτρων «Flying Fox», το οποίο διαθέτει δύο ελικοδρόμια και ένα ελικόπτερο. Έχει, επίσης, γυμναστήριο, τζακούζι, σπα, πισίνα και εξοπλισμό θαλάσσιων σπορ, καθώς και σινεμά.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Daily Mail, το ελικόπτερο του Τζεφ Μπέζος επιβάρυνε με περίπου 100 κιλά διοξειδίου του άνθρακα την ατμόσφαιρα, μόνο για να πάει και να γυρίσει από το πάρτι του Μπιλ Γκέιτς.

Την ίδια στιγμή, σοκάρουν οι ρύποι από τα superyachts στα οποία κατέλυσαν οι κροίσοι της τεχνολογίας. Εκτιμάται ότι εκπέμπουν, το καθένα, γύρω στους 7.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο ή 19 τόνους το 24ωρο!

Οι επιλογές μετακίνησης του Μπιλ Γκέιτς και του Τζεφ Μπέζος προκάλεσαν αλυσιδωτές εκρήξεις στα social media. Οι χρήστες τα… έχωσαν στους δύο πάμπλουτους επιχειρηματίες για το γεγονός ότι άλλα λένε για την ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και άλλα πράττουν.

«Ο τρομερά σπάταλος σε ενέργεια Μπιλ Γκέιτς συμβάλλει στη μείωση του CO2 για τα 66α γενέθλιά του μεταφέροντας το λίπος του σώματός του με γιοτ και στη συνέχεια με ελικόπτερο σε ένα συγκεκριμένο μέρος», έγραψε ένας χρήστης.

«Να υποθέσω ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για αυτούς;», σημείωσε άλλος χρήστης.

«Αυτοί είναι οι άνθρωποι που κάνουν διαλέξεις για την κλιματική κρίση», τόνισε άλλος χρήστης.

Και όλα αυτά την ώρα που πραγματοποιείται στη Γλασκόβη της Σκωτίας σύνοδος κορυφής για την κλιματική αλλαγή και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από αυτήν.

