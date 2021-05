Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον Μπιλ Γκέιτς με αφορμή το πολύκροτο διαζύγιό του από την επί 27 χρόνια σύντροφό του Μελίντα. Η απόφαση του δισεκατομμυριούχου να απομακρυνθεί από το διοικητικό συμβούλιο της Microsoft το 2020, σύμφωνα με την Wall Street Journal, ήταν αποτέλεσμα παράνομης σχέσης με μια εργαζόμενη στον τεχνολογικό κολοσσό.

Σύμφωνα όμως με το δημοσίευμα της WSJ, ο δικηγόρος του Μπιλ Γκέιτς ήδη από τουλάχιστον το… 2019 προκειμένου να διευθετήσει τις οικονομικές επιπτώσεις του διαζυγίου. Ο δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του όμως ανακοίνωσαν το επικείμενο διαζύγιό τους στις αρχές του μήνα. Πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα με την Wall Street Journal, ότι μία από τις πηγές ανησυχίας για την Μελίντα Γκέιτς ήταν οι σχέσεις του πρώην συζύγου της με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν. Ο 65χρονος δισεκατομμυριούχος είχε δηλώσει το 2019 ότι είχε συναντηθεί με τον Επστάιν για φιλανθρωπικούς σκοπούς, κάτι που είχε μετανιώσει.

