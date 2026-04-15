Μπίτα Χεμάτι: Η πρώτη γυναίκα διαδηλώτρια που θα εκτελέσει το Ιράν

Η Μπίτα Χεμάτι, η οποία συμμετείχε στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος και ο 34χρονος σύζυγός της Μοχάμαντρεζα Ματζίντι-Ασλ καταδικάστηκαν σε θάνατο, μαζί με δύο ακόμα άνδρες - Η ημερομηνία δεν έχει οριστεί
Το Ιράν πρόκειται να εκτελέσει τέσσερις διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων και μια γυναίκα, την πρώτη κρατούμενη που θα εκτελεστεί από την Τεχεράνη.

Η Μπίτα Χεμάτι, η οποία συμμετείχε στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος και ο 34χρονος σύζυγός της Μοχάμαντρεζα Ματζίντι-Ασλ καταδικάστηκαν σε θάνατο, μαζί με δύο ακόμα άνδρες – τον Μπεχρούζ Ζαμανινέτζαντ και τον Κουρός Ζαμανινέτζαντ – επειδή πέταξαν πέτρες κατά ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στην Τεχεράνη.

Η ημερομηνία της εκτέλεσής της δεν έχει οριστεί ακόμα για την γυναίκα, ωστόσο έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι αναφορικά με ζητήματα εθνικής ασφάλειας ή συνεργασίας με εχθρικές χώρες, οι διαδικασίες είναι συνοπτικές, χωρίς, σε πολλές περιπτώσεις, να τηρούνται οι κανόνες της δίκαιης δίκης.

Το Ιράν συνεχίζει την καταστολή εναντίον ατόμων που συμμετείχαν στις αιματηρές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, κατά τις οποίες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα βγήκαν στους δρόμους για να αντισταθούν στην καταπιεστική κυβέρνηση.

Η Τεχεράνη έχει απαγχονίσει επτά άτομα σε σχέση με τις διαδηλώσεις και η Χεμάτι θεωρείται η πρώτη γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο για την εξέγερση του Ιανουαρίου.

