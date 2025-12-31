Κόσμος

Μπλακ άουτ στο Μπουένος Άιρες λόγω του καύσωνα που «λιώνει» την Αργεντινή

Η θερμοκρασία τη νύχτα στο Μπουένος Άιρες αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου
Μπουένος Άιρες
Καθημερινότητα στο Μπουένος Άιρες / REUTERS / Agustin Marcarian/File Photo

Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα τα ξημερώματα στο Μπουένος Άιρες και στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας , λόγω της αυξημένης ζήτησης που συνδέεται με τον καύσωνα που πλήττει την Αργεντινή.

Η ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Edesur ανέφερε ότι η βλάβη αποκαταστάθηκε σταδιακά και ότι μέχρι το μεσημέρι, τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) μόνο μερικές χιλιάδες καταναλωτές παρέμεναν ακόμη χωρίς ρεύμα στο Μπουένος Άιρες που ταλαιπωρείται από τον καύσωνα.

Όπως ανέφερε, διεξάγει μια «ειδική επιχείρηση» για να αντιμετωπίσει τις βλάβες που συνδέονται με την υψηλή ζήτηση, παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Η θερμοκρασία τη νύχτα στο Μπουένος Άιρες αγγίζει τους 30°C.

Το μπλακ άουτ συνέπεσε με την ανακοίνωση νέων αυξήσεων στα τιμολόγια, κατά 2%, από την 1η Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, που κράτησε περίπου τέσσερις ώρες, κάτοικοι και έμποροι χτυπούσαν κατσαρόλες, σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Η πίεση στο δίκτυο της ηλεκτροδότησης αναμένεται ότι θα συνεχιστεί και αύριο αφού η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 38 βαθμούς στην πρωτεύουσα.

