Μπλακ άουτ στο Βερολίνο: Ακροαριστερή οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για τον εμπρησμό που βύθισε στο σκοτάδι 45.000 νοικοκυριά

Σχεδόν 30.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο, μετά τον εμπρησμό που σημειώθηκε σε ηλεκτρικό σταθμό το πρωί του Σαββάτου (3.1.2025). Την ευθύνη για τον εμπρησμό ανέλαβε με επιστολή της ακροαριστερή οργάνωση.

Σύμφωνα με τη ραδιοτηλεόραση Βερολίνου – Βρανδεμβούργου rbb, 45.000 νοικοκυριά έμειναν από το πρωί του Σαββάτου χωρίς ρεύμα. Σε 7.000 από αυτά η επανασύνδεση με το δίκτυο κατέστη εφικτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες των τεχνικών συνεργείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το rbb μετέδωσε επίσης ότι η αστυνομία έλαβε επιστολή, με την οποία την ευθύνη για τη δολιοφθορά αναλαμβάνει η ακροαριστερή οργάνωση Vulkan. Στην τελευταία έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Προστασία του Συντάγματος η δράση της συγκεκριμένης οργάνωσης περιγράφεται ως «συχνά έχουσα αισθητό αντίκτυπο στον πληθυσμό».

Τον περασμένο Μάιο η οργάνωση είχε αναλάβει την ευθύνη για ανάλογη ενέργεια σε σταθμό μετασχηματισμού ραδιοφωνικής γραμμής σε πολυτελές προάστιο του Βερολίνου, υποστηρίζοντας ότι «η κοινωνία δεν μπορούσε πλέον να αντέξει οικονομικά τους πλούσιους και ότι αυτές οι συνοικίες με τις ακριβές κατοικίες πρέπει να απαλλοτριωθούν».

Οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες (-6 έως -1 σήμερα) δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερη την κατάσταση για χιλιάδες κατοίκους της πρωτεύουσας, αλλά και για πολλά νοσοκομεία, γηροκομεία, σχολεία και παιδικούς σταθμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δήμαρχος του Βερολίνου καταδίκασε με σφοδρότητα την επίθεση, κατηγορώντας ύποπτους ακροαριστερούς εξτρεμιστές ότι ενήργησαν με πλήρη επίγνωση των συνεπειών, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές – ιδίως ασθενών που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Τα νοσοκομεία και οι μονάδες φροντίδας τέθηκαν άμεσα σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιώντας γεννήτριες για να συνεχιστεί η λειτουργία τους. Σε αρκετές περιπτώσεις κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά ασθενών και ευάλωτων ατόμων σε δομές με διαθέσιμη ενεργειακή επάρκεια. Μέχρι την Κυριακή, ορισμένα νοσοκομεία είχαν καταφέρει να επανασυνδεθούν με το δίκτυο.

Την ίδια ώρα, σχολεία στο Βερολίνο που επρόκειτο να ανοίξουν τη Δευτέρα μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές παραμένουν κλειστά, επιτείνοντας την αναστάτωση στην πόλη.

Η εταιρεία ηλεκτρισμού της πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι οι εργασίες αποκατάστασης συνεχίζονται εντατικά και ότι όλοι οι καταναλωτές αναμένεται να έχουν επανασυνδεθεί έως την Πέμπτη.