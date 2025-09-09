Μπλακ άουτ στο Βερολίνο: Δολιοφθορά εξετάζουν οι αρχές – Χωρίς ρεύμα χιλιάδες νοικοκυριά

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα βρίσκονται τις τελευταίες ώρες δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στο νοτιοανατολικό Βερολίνο. «Πολιτικώς υποκινούμενη επίθεση» υποψιάζεται η αστυνομία.

Σύμφωνα με την ραδιοτηλεόραση Βερολίνου – Βρανδεμβούργου rbb, αναρτήθηκε επιστολή ανάληψης ευθύνης σε πλατφόρμα ακροαριστερής ιδεολογίας, δεν έγινε ωστόσο γνωστό εάν θεωρείται αυθεντική. Στην επιστολή σημειώνεται ότι το μπλακ άουτ ήταν μια «επίθεση στο στρατιωτικοβιομηχανικό συγκρότημα στο Τεχνολογικό Πάρκο Άντλερσχοφ» με στόχο να «βλάψει μαζικά ευαίσθητες υπερμηχανές και λειτουργικές διαδικασίες».

Στην πληγείσα περιοχή δεν λειτουργούν εν μέρει οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης 110 και 112 και οι αρχές συμβουλεύουν τους πολίτες, σε περίπτωση ανάγκης, να μεταβαίνουν οι ίδιοι στο πλησιέστερο κινητό σημείο επαφής που έχουν ήδη δημιουργήσει τόσο η αστυνομία όσο και η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το rbb αναφέρει επίσης σε ρεπορτάζ του ότι η ηλεκτροδότηση έχει ήδη αποκατασταθεί σε 15.000 από τα 50.000 νοικοκυριά, ενώ τα υπόλοιπα ενδεχομένως να μείνουν χωρίς ρεύμα έως αύριο (10/09/25).