Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν κατήγγειλε σήμερα μια «σκόπιμη εκστρατεία διάπραξης δολοφονιών, βασανιστηρίων, βιασμών» της Ρωσίας στην Μπούτσα, την πόλη της Ουκρανίας όπου ανακαλύφθηκαν δεκάδες πτώματα μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων.

«Αυτό που είδαμε στον Μπούτσα δεν είναι η μεμονωμένη πράξη μιας μονάδας καθαρμάτων. Είναι μια σκόπιμη εκστρατεία για να σκοτώσουν, να βασανίσουν, να βιάσουν, να διαπράξουν φρικαλεότητες», είπε σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του για τις Βρυξέλλες για μια σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν τις προσπάθειες των ουκρανικών αρχών στην έρευνά τους για αυτές τις πράξεις, πρόσθεσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

