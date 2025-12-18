Μπλόκο αγροτών και στις Βρυξέλλες: Επεισόδια και δακρυγόνα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο – Δείτε live

Οργισμένοι αγρότες μετέφεραν και στις Βρυξέλλες το κύμα κινητοποιήσεων που σαρώνει την Ευρώπη, στήνοντας μπλόκα και παραλύοντας το κέντρο της πόλης. Επεισόδια με αγρότες να πετούν αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις που απάντησαν με χρήση δακρυγόνων ξέσπασαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στις Βρυξέλλες έξω από το κτήριο του Ευρωκοινοβουλίου.

Από το πρωί της Πέμπτης (18.12.2025) τρακτέρ στους δρόμους, φωτιές και κυκλοφοριακό χάος συνθέτουν το σκηνικό μιας έντασης που κλιμακώνεται, καθώς οι ευρωπαίοι αγρότες ζητούν συγκεκριμένες λύσεις που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά τους, το εισόδημά τους και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ.

LIVE εικόνα:

Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις αρχές στις Βρυξέλλες στήνοντας μπλόκο στην Rue de la Loi, την κεντρική λεωφόρο που περνά μπροστά από τα κτίρια της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το βράδυ της Τετάρτης (17.12.2025).

Λίγο μετά τις 23:00, αγρότες με τουλάχιστον 100 τρακτέρ διέσχισαν την κεντρική λεωφόρο των Βρυξελλών προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών αλλά και το κλείσιμο του δρόμου. Αστυνομικοί, ελικόπτερα και υδροφόρα οχήματα αναπτύχθηκαν στο σημείο.

Σήμερα το πρωί (18.12.2025) οι αγρότες που παραμένουν στο σημείο έβαλαν φωτιά σε λάστιχα και άχυρα.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από το πρωί της Πέμπτης:

Τη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, σύμφωνα με τη copa-cogeca, την ευρωπαϊκή οργάνωση εκπροσώπησης των αγροτών και των αγροτικών συνεργατικών οργανώσεων στην ΕΕ.

Όπως επισημαίνει η copa-cogeca, η κινητοποίηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός αδιεξόδου στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, το οποίο χαρακτηρίζεται από «απαράδεκτες προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2027 που στερούνται ομοιομορφίας και επαρκούς χρηματοδότησης», τις οποίες οι αγροτικές οργανώσεις χαρακτηρίζουν ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενες και επικίνδυνες για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Παράλληλα έντονη είναι η αντίδραση στην εμπορική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα στη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία, σύμφωνα με τη copa-cogeca, οι αγρότες θεωρούν «ιστορικό λάθος» και επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ.

Στα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνεται επίσης η «ανάγκη για απλούστευση, καλύτερους κανονισμούς και ασφάλεια δικαίου», ώστε οι αγρότες να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παραγωγής και στις νέες προκλήσεις.

Στην κινητοποίηση έχουν ανακοινώσει την παρουσία τους πάνω από 40 οργανώσεις-μέλη από 27 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ αναμένονται περίπου 10.000 αγρότες.