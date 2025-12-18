Βρυξέλλες: Αγρότες απέκλεισαν τη λεωφόρο μπροστά από την Κομισιόν – Με πάνω από 1.000 τρακτέρ θα ενισχυθεί το μπλόκο

Σε «πολιορκία» οι Βρυξέλλες από αμέτρητους αγρότες με τα τρακτέρ τους. Ενώ είχαν προγραμματιστεί οι κινητοποιήσεις να γίνουν το πρωί της Πέμπτης (18.12.2025), ενόψει της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,οι αγρότες αιφνιδίασαν τις αρχές στήνοντας μπλόκο στην Rue de la Loi, τη λεωφόρο που περνά μπροστά από τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το βράδυ της Τετάρτης.

Λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ, αγρότες με τουλάχιστον 100 τρακτέρ διέσχισαν την κεντρική λεωφόρο των Βρυξελλών μπροστά από το κτίριο της Κομισιόν, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών αλλά και το κλείσιμο του δρόμου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικοί, ελικόπτερα και υδροφόρα οχήματα αναπτύχθηκαν στο σημείο,

Το μπλόκο θα ενισχυθεί περισσότερο σήμερα με 1.000 τρακτέρ από όλη την Ευρώπη και 10.000 αγρότες.

Tractors are already on the streets of Brussels. pic.twitter.com/UeazeR1rMY ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ December 17, 2025

Τη μεγάλη διαδήλωση πραγματοποιούν τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα, σύμφωνα με τη copa-cogeca, την ευρωπαϊκή οργάνωση εκπροσώπησης των αγροτών και των αγροτικών συνεργατικών οργανώσεων στην ΕΕ.

Όπως επισημαίνει η copa-cogeca, η κινητοποίηση γίνεται στο πλαίσιο ενός αδιεξόδου στην ευρωπαϊκή γεωργική πολιτική, το οποίο χαρακτηρίζεται από «απαράδεκτες προτάσεις για την ΚΑΠ μετά το 2027 που στερούνται ομοιομορφίας και επαρκούς χρηματοδότησης».

Οι αγροτικές οργανώσεις τις χαρακτηρίζουν ανεπαρκώς χρηματοδοτούμενες και επικίνδυνες για τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Παράλληλα έντονη είναι η αντίδραση στην εμπορική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα στη συμφωνία με τις χώρες της Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), την οποία, σύμφωνα με τη copa-cogeca, οι αγρότες θεωρούν «ιστορικό λάθος» και επιζήμια για τον ευρωπαϊκό αγροτικό τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια της ΕΕ.

Στα αιτήματα των διαδηλωτών περιλαμβάνεται επίσης η «ανάγκη για απλούστευση, καλύτερους κανονισμούς και ασφάλεια δικαίου», ώστε οι αγρότες να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της παραγωγής και στις νέες προκλήσεις.

Στην κινητοποίηση έχουν ανακοινώσει την παρουσία τους πάνω από 40 οργανώσεις-μέλη από 27 ευρωπαϊκές χώρες. Οι Ευρωπαίοι αγρότες ζητούν συγκεκριμένες λύσεις που θα διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά τους, το εισόδημά τους και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλιμακώνονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ευρώπη

Το μπλόκο που έστησαν οι αγρότες το βράδυ της Τετάρτης στις Βρυξέλλες, δεν είναι το πρώτο για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από την Ελλάδα που παραμένει κομμένη στα 2 σχεδόν για 3η εβδομάδα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών, σε Γαλλία και Αγγλία υπάρχουν μαζικές αντιδράσεις από τους εργαζομένους του πρωτογενή τομέα.





From spraying government buildings with to creating roadblocks with hay bales, the farmers are fighting back against their globalist government in a BIG way



pic.twitter.com/9HG4f7EB3U — BRITAIN IS BROKEN (@BROKENBRITAIN0) December 16, 2025

Στη Γαλλία, χιλιάδες αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμούς αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών ενώ στην Αγγλία τρακτέρ έφτασαν μέχρι το κέντρο του Λονδίνου.

Prefectures in France are full of manure. Farmers aren’t joking. French farmers protest EU-imposed Mercosur trade deals. pic.twitter.com/FOkn3y0C86 — RadioGenoa (@RadioGenoa) December 15, 2025

French farmers have escalated their protests… literally, by dumping piles of manure on police vehicles and govt buildings in a furious rejection of EU policies that they say are killing their livelihoods. French farmers protest over compulsory cattle culls amid disease outbreak… pic.twitter.com/KKBzZYp4AH — SlavicFreeSpirit (@SlavFreeSpirit) December 13, 2025

You probably didn’t hear about this on the mainstream media…



But the British farmers were back in London to protest against the Socialist government pic.twitter.com/YAfJ1JGFw3 — Major Anthony Jones (@majorbrainpain) December 18, 2025

Όλοι οι αγρότες αντιδρούν με τις ευρωπαϊκές πολιτικές που επηρεάζουν την αγροτική παραγωγή και τα εισοδήματά τους όπως οι αθέμιτες επιδοτήσεις, οι αυστηρές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις κλπ.