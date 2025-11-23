Μπολσονάρο: «Ήταν μια στιγμή παραφροσύνης» η προσπάθεια να κάψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο δήλωσε την Κυριακή (23/11) πως χρησιμοποίησε ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης για να κάψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι σε μία στιγμή «παράνοιας».

Συγκεκριμένα ο Ζαϊρ Μπολσονάρο εξήγησε ότι «αισθάνθηκε κάποιου είδους παράνοια ανάμεσα στην Παρασκευή και το Σάββατο εξαιτίας των φαρμάκων» και προσπάθησε να κάψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας ετέθη χθες υπό προσωρινή κράτηση ως ύποπτος φυγής. Αρχικά, παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που είναι υποχρεωμένος να φορά από τον Αύγουστο ισχυριζόμενος ότι το έκανε από «περιέργεια».

Ο ακροδεξιός Μπολσονάρο καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27ετή φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Ο 70χρονος οδηγήθηκε στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. Εξηγώντας την απόφασή του, ο πανίσχυρος δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινή κράτηση και όχι για εκτέλεση ποινής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπολσονάρο αποπειράθηκε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να διαφύγει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ οι υποστηρικτές του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της χώρας. Ο δικαστής μίλησε για «υψηλό κίνδυνο φυγής».

URGENTE: STF divulga imagens da tornozeleira eletrônica usada por Jair Bolsonaro com sinais claros de tentativa de rompimento. Nas imagens, uma diretora da Secretaria de Administração Penitenciária do DF faz vistoria no equipamento. pic.twitter.com/81HGdiAPIE — Renato Souza (@reporterenato) November 22, 2025

Σημειώνεται ότι κοντά στην κατοικία του Μπολσονάρο βρίσκονται πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.