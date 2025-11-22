Κόσμος

Ο Μπολσονάρο παραδέχθηκε πως προσπάθησε να βγάλει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι: «Το έκανα από περιέργεια»

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι του Μπολσονάρο κατεστραμμένο και καμένο
Μπολσνάρο
Ο πρώην Πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο / REUTERS / Φωτογραφία Adriano Machado

Στη φυλακή βρίσκεται προσωρινά ο πρώην πρόεδρος στη Βραζιλία, Ζαΐρ Μπολσονάρο, ο οποίος προσπάθησε να απαλλαγεί από το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που φορά.

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να ανοίξει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι που είναι υποχρεωμένος να φορά από τον Αύγουστο μετά την καταδίκη του από δικαστήριο στη Βραζιλία, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ηλεκτροσυγκόλλησης.

Μάλιστα ισχυρίσθηκε ότι το έκανε από «περιέργεια» σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας.

Στο βίντεο φαίνεται το ηλεκτρονικό βραχιολάκι στο πόδι του Μπολσονάρο κατεστραμμένο και καμένο ενώ ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο, που βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό εδώ και μήνες, τέθηκε το Σάββατο σε προσωρινή κράτηση αφού ένας δικαστής τον κατηγόρησε ότι προσπάθησε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με στόχο τυχόν απόδραση.

Ο ακροδεξιός Μπολσονάρο καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο σε 27ετή φυλάκιση για απόπειρα πραξικοπήματος με στόχο να εμποδίσει την επιστροφή στην εξουσία του αριστερού αντιπάλου του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, από τον οποίο είχε ηττηθεί στις προεδρικές εκλογές του Οκτωβρίου 2022.

Ο 70χρονος οδηγήθηκε σήμερα στο αρχηγείο της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στη Μπραζίλια. Εξηγώντας την απόφασή του, ο πανίσχυρος δικαστής Αλεξάντρ ντε Μοράες διευκρίνισε ότι πρόκειται για προσωρινή κράτηση και όχι για εκτέλεση ποινής.

Σύμφωνα με τον δικαστή, ο Μπολσονάρο αποπειράθηκε να σπάσει το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι με την ελπίδα να διαφύγει κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που είχαν προγραμματίσει για το βράδυ οι υποστηρικτές του κοντά στην κατοικία του στην πρωτεύουσα της χώρας. Ο δικαστής κάνει λόγο για «υψηλό κίνδυνο φυγής».

Σημειώνεται ότι κοντά στην κατοικία του Μπολσονάρο βρίσκονται πολλές πρεσβείες, ανάμεσά τους και η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

