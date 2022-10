Μπορεί ο Μπόρις Τζόνσον να γίνει ξανά πρωθυπουργός της Βρετανίας; Και όμως, μπορεί! Αφού η Λιζ Τρας παραιτήθηκε μετά από 44 ημέρες στην ηγεσία των Τόρις και την πρωθυπουργία της χώρας, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός για τον ίδιο να τη διεκδικήσει και για τη Βρετανία να γυρίσει στα παλιά.

Η Λιζ Τρας κατάφερε να μείνει στην ιστορία ως η βραχυβιότερη πρωθυπουργός της Βρετανίας και η πολιτικός που δεν άντεξε περισσότερο από ένα… μαρούλι στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ. Τώρα, οι Τόρις ψάχνουν τον διάδοχό της και ένα από τα ονόματα που ακούγονται για την κούρσα της διαδοχής είναι αυτό του Μπόρις Τζόνσον.

Ο Μπόρις Τζόνσον ήταν ο πρωθυπουργός και ηγέτης των Τόρις πριν τη Λιζ Τρας. Παραιτήθηκε λόγω των απανωτών σκανδάλων που είχαν πλήξει την κυβέρνησή του και οδήγησαν τη χώρα σε πολλές πολιτικές αναταραχές. Σε περίπτωση που ξανακατέβει υποψήφιος, η ενδεχόμενη επιστροφή του στο «τιμόνι» της χώρας θα είναι πρωτοφανής.

«Κάνει βολιδοσκοπήσεις, αλλά λέγεται ότι πιστεύει ότι είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος», ανέφερε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ.

EXCLUSIVE:



I'm told that Boris Johnson is expected to stand in the Tory leadership contest



He's taking soundings but is said to believe it is a matter of national interesthttps://t.co/SuApE3RmIr