Την Τετάρτη ο 84χρονος Σαν Ουανγκουάνγκ έδωσε απευθείας συνέντευξης στο χρηματοδοτούμενο από τις ΗΠΑ δίκτυο μέσων ενημέρωσης Voice of America όταν η αστυνομία εισέβαλαν στο σπίτι του στη Σινάν στην ανατολικής Κίνα.

«Η αστυνομία ήρθε για να με αναγκάσει να σιωπήσω», φώναξε ο Σαν δηλώνοντας ότι τουλάχιστον οκτώ αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι του, σύμφωνα με την ηχογράφηση της συνέντευξής του που μεταδόθηκε την Τετάρτη.

Προτού διακοπεί η συνέντευξη, ο αντιφρονών ακούγεται να δηλώνει στους αστυνομικούς: «Είστε εδώ παράνομα! Έχω την ελευθερία του λόγου μου!».

Δείτε το βίντεο

Chinese police broke into the home of Wenguang Sun, a retired professor who is critical of China's human rights record as he was expressing his opinions on a Voice of America (VOA) Mandarin TV show. https://t.co/3TNNgfT3n8 pic.twitter.com/S1J65p4TvY

— The Voice of America (@VOANews) August 2, 2018