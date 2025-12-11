Μπρίστολ: Πάνω από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από μουσείο – Στο στόχαστρο της αστυνομίας 4 ύποπτοι

Περισσότερα από 600 αντικείμενα «σημαντικής πολιτιστικής αξίας» κλάπηκαν από το μουσείο στο Μπρίστολ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, σε διάρρηξη που συνέβη τον Σεπτέμβριο, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική αστυνομία. Καταζητούνται 4 νεαροί άνδρες που θεωρούνται ύποπτοι.

Οι τέσσερις άνδρες φαίνεται να εισέβαλαν σε κτήριο μουσείου στην περιοχή Cumberland Basin στο Μπρίστολ τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την αστυνομία του Avon και του Somerset. Από εκεί φαίνεται να έκλεψαν αντικείμενα από τη συλλογή του Μουσείου της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και της Κοινοπολιτείας.

Ντετέκτιβ προσπαθούν να εντοπίσουν τους τέσσερις άνδρες που καταγράφηκαν από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

«Η κλοπή πολλών αντικειμένων που έχουν σημαντική πολιτιστική αξία αποτελεί σημαντική απώλεια για την πόλη», δήλωσε ο ντετέκτιβ Dan Burgan.

«Αυτά τα αντικείμενα, πολλά από τα οποία ήταν δωρεές, αποτελούν μέρος μιας συλλογής που παρέχει πληροφορίες για ένα πολύπλοκο κομμάτι της βρετανικής ιστορίας, και ελπίζουμε ότι το κοινό θα μας βοηθήσει να φέρουμε τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

«Μέχρι στιγμής, οι έρευνές μας περιλαμβάνουν σημαντικές έρευνες CCTV, καθώς και εγκληματολογικές έρευνες και συνομιλίες με τα θύματα».

Η αστυνομία του Avon και του Somerset δημοσίευσε εικόνες των δραστών, ώστε οι πολίτες να βοηθήσουν στον εντοπισμό.

Στη μία φωτογραφία βλέπουμε έναν άνδρα με σκούρο μπουφάν, γκρι παντελόνι και λευκό καπέλο που κουβαλάει μια τσάντα. Στη δεύτερη είναι μια ομάδα τεσσάρων ανδρών στο δρόμο, όλοι με καπέλα ή κουκούλες. Όλοι κουβαλούν τσάντες. Οι άνδρες περιγράφονται ως λευκοί και φορούσαν όλοι μπουφάν και καπέλα του μπέιζμπολ.

Η αστυνομία επιθυμεί να μιλήσει με οποιονδήποτε αναγνωρίζει τους άνδρες που καταγράφηκαν από τις κάμερες CCTV ή που ενδεχομένως έχει δει να πωλούνται στο διαδίκτυο αντικείμενα που πιθανόν έχουν κλαπεί.