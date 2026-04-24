ΝΥΤ: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι τόσο παραμορφωμένος στο πρόσωπο που θα χρειαστεί πλαστική επέμβαση

Η υγεία του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση αφότου επέζησε από τη βομβιστική επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ στην έπαυλη που έμενε με τον πατέρα του και πρώην Ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Ιράν για την τοποθέτηση προσθετικού ποδιού και πλαστική χειρουργική στο πρόσωπο αφού αυτό φαίνεται να έχει παραμορφωθεί.

Ο Χαμενεΐ εξακολουθεί να είναι σε θέση να κατανοεί τις επικοινωνίες και να λαμβάνει αποφάσεις, αλλά έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο χέρι του και παρουσιάζει σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο που περιόρισαν την ικανότητά του να μιλάει, για τα οποία θα υποβληθεί σε επιπλέον χειρουργικές επεμβάσεις, ανέφερε η εφημερίδα.

Τέσσερις αξιωματούχοι που έχουν πληροφορίες για το θέμα επιβεβαίωσαν την κατάσταση του Χαμενεΐ στη New York Times και σημείωσαν ότι είχε ελάχιστη επαφή με τους Ιρανούς στρατηγούς εν μέσω των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Το δημοσίευμα επιβεβαιώνει την εκτίμηση του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ από τον Μάρτιο ότι ο ηγέτης ήταν «τραυματισμένος» και πιθανώς «παραμορφωμένος».

«Ο Μοτζτάμπα δεν έχει ακόμη την πλήρη διοίκηση ή τον έλεγχο», δήλωσε στην εφημερίδα The New York Times η Σανάμ Βακίλ, διευθύντρια του τμήματος Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής του think tank διεθνών υποθέσεων Chatham House.

«Υπάρχει, ίσως, σεβασμός προς το πρόσωπό του. Υπογράφει ή συμμετέχει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με επίσημο τρόπο. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή του παρουσιάζονται τετελεσμένα γεγονότα», πρόσθεσε η Βακίλ.

Όλη η αλληλογραφία ξεκινά με την παράδοση σφραγισμένων επιστολών από χέρι σε χέρι στην έδρα του ανώτατου ηγέτη και επιστρέφεται με τον ίδιο τρόπο, σύμφωνα με την εφημερίδα The New York Times.

Ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, ο Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκί και ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ έχουν λειτουργήσει ως το πρόσωπο της χώρας και ως επικεφαλής διαπραγματευτές εν μέσω της υποχώρησης του Χαμενεΐ.

«Ο Μοτζτάμπα διοικεί τη χώρα σαν να είναι ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συμβουλές και την καθοδήγηση των μελών του συμβουλίου, και όλοι μαζί λαμβάνουν όλες τις αποφάσεις», δήλωσε στην εφημερίδα Times ο Αμπντολρέζα Νταβάρι, πρώην ανώτερος σύμβουλος του πρώην Ιρανού προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ και πρόσωπο που γνωρίζει καλά τον Χαμενεΐ.

«Ο Μοτζτάμπα δεν είναι ανώτατος ηγέτης»

Ο Πρόεδρος Τραμπ αρνήθηκε να αναγνωρίσει τον νεότερο Χαμενεΐ ως νέο ηγέτη του Ιράν και δήλωσε ότι η χώρα πρέπει να εκλέξει ή να διορίσει κάποιον που εγκρίνει η Αμερική.

Ιρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ο Χαμενεΐ έχει λόγο στις αποφάσεις, αλλά ορισμένοι έχουν επισημάνει ότι η ηγετική του θέση έχει αποδυναμωθεί λόγω της σωματικής του κατάστασης.

«Ο Μοτζτάμπα δεν είναι ανώτατος· μπορεί να είναι ηγέτης κατ’ όνομα, αλλά δεν είναι ανώτατος όπως ήταν ο πατέρας του», δήλωσε σε συνέντευξή του στην Times ο Αλί Βαέζ, διευθυντής του International Crisis Group για το Ιράν, ο οποίος διαθέτει εκτεταμένες επαφές στο Ιράν.

«Ο Μοτζτάμπα είναι υποταγμένος στους Φρουρούς της Επανάστασης, επειδή τους οφείλει τη θέση του και την επιβίωση του συστήματος», συνέχισε ο Βαέζ.

Αυτή τη στιγμή, ισχύει μια αόριστης διάρκειας εκεχειρία, καθώς τόσο η Τεχεράνη όσο και οι ηγέτες στην Ουάσιγκτον αξιολογούν την καλύτερη πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ.