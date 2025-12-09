Μπριζίτ Μακρόν: Οι 3 πιο κακές στιγμές της – Το πρωτόκολλο, το χαστούκι και οι «βρωμιάρες σκύλες»

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας Μπριζίτ Μακρόν κατά καιρούς έχει βρεθεί στο επίκεντρο σχολίων και συζητήσεων – όχι πάντα με το καλύτερο πρόσωπο. Από viral στιγμιότυπα μέχρι αμήχανες χειρονομίες, η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται να αψηφά μερικές φορές τις συμβατικές προσδοκίες για την «καθωσπρέπει» Πρώτη Κυρία.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα περιστατικά με πρωταγωνίστρια την Μπριζίτ Μακρόν που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, ερωτήματα και κοσμοϊστορικά «σκάνδαλα» στο γαλλικό και διεθνές δημόσιο λόγο.

«Βρωμιάρες – σκύλες»

Η Μπριζίτ Μακρόν προκάλεσε σάλο στη Γαλλία, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ακούγεται να χρησιμοποιεί προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για φεμινίστριες ακτιβίστριες που διέκοψαν παράσταση του Αρί Αμπιτάν ενός ηθοποιού-κωμικού που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για βιασμό.

Το Σάββατο, ακτιβιστές διέκοψαν την παράσταση του 51χρονου Άρι Αμπιτάν, φορώντας μάσκες του ηθοποιού με τη λέξη «βιαστής» και φωνάζοντας «Αμπιτάν βιαστής». Το 2021, μια γυναίκα κατηγόρησε τον ηθοποιό για βιασμό, αλλά το 2023 οι ανακριτές απέρριψαν την υπόθεση, επικαλούμενοι έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων.

Η Μπριζίτ Μακρόν πήγε να δει την παράσταση την Κυριακή με την κόρη της Τιφάν Οζιέρ και μίλησε με τον Αμπιτάν πριν ανέβει στη σκηνή, σύμφωνα με ένα βίντεο που δημοσίευτηκε από τοπικό μέσο ενημέρωσης τη Δευτέρα.

Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας πήγε στα παρασκήνια για να συναντήσει τον ηθοποιό, ο οποίος της είπε «φοβάμαι» με την Μπριζίτ Μακρόν να απαντά «αν υπάρχουν βρωμιάρες σκύλες, θα τις πετάξουμε έξω, ειδικά τις μασκοφόρες».

« S’il y a les sales connes, on va les foutre dehors ! »



Brigitte Macron insulte les féministes mobilisées contre la programmation par les Folies Bergère de Bolloré d’Ary Abittan accusé de viol.



Un non-lieu n’efface pas la parole et les ITT d’une femme.

pic.twitter.com/1mVHXvimCl — Sarah Legrain (@S_Legrain) December 8, 2025

Για κακή της τύχη η συνομιλία αυτή κατεγράφη και πλέον αναπαράγεται στα social media.

Εκπρόσωπος της πρώτης κυρίας της Γαλλίας δήλωσε ότι «αυτός ο διάλογος πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως κριτική των ριζοσπαστικών μεθόδων που χρησιμοποίησαν εκείνοι που, φορώντας μάσκες, διέκοψαν την παράσταση του Άρι Αμπιτάν το Σάββατο το βράδυ για να εμποδίσουν τον καλλιτέχνη να εμφανιστεί. Η Μπριζίτ Μακρόν δεν εγκρίνει αυτές τις μεθόδους».

Το «χαστούκι» στον Μακρόν στο Ανόι του Βιετνάμ

Στα τέλη Μαΐου 2025, κατά την άφιξη του ζεύγους Μακρόν στο Ανόι, φωτογραφίες και βίντεο έδειχναν τη Μπριζίτ να σπρώχνει με τα χέρια της το πρόσωπο του Εμανουέλ Μακρόν καθώς αποβιβάζονταν από το προεδρικό αεροσκάφος.

Το περιστατικό έγινε viral, πυροδοτώντας σχόλια περί «χαστουκιού» ή «σπρωξίματος», κάτι που δεν ταιριάζει με την εικόνα ενός προεδρικού ζεύγους.

Η αντίδραση του Μακρόν ήταν να υποβαθμίσει το συμβάν, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για «αστείο» ή «παιχνιδιάρικη στιγμή».

Αμήχανη στιγμή με τη βασίλισσα Καμίλα

Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την 80η επέτειο της Απόβασης της Νορμανδίας, η Μπριζίτ Μακρόν προσπάθησε να κρατήσει το χέρι της βασίλισσας Καμίλα καθώς απομακρύνονταν από το μνημείο. Αλλά εκείνη βράχος, ατάραχη.

Η βασίλισσα δεν ανταπέδωσε την κίνηση, οδηγώντας σε μια σύντομη και αμήχανη χειρονομία, πριν οι δύο πρώτες κυρίες σκύψουν το κεφάλι σε σιωπή.

Ο βασιλιάς Κάρολος, αντίθετα, χαιρέτησε τη Μπριζίτ με ένα φιλί στο χέρι κατά την αρχική τους συνάντηση, δείχνοντας πιο χαλαρή προσέγγιση στο πρωτόκολλο.

Παρότι δεν υπάρχει υποχρεωτικός κανόνας συμπεριφοράς κατά την συνάντηση με τη βρετανική βασιλική οικογένεια, η κίνηση της Μπριζίτ σχολιάστηκε ως «μικρή γκάφα πρωτοκόλλου» και έγινε viral στα μέσα ενημέρωσης.