Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό: Ο μοναχογιός που δεν ήθελε να βλέπει και η ξανθιά δισέγγονη που είναι ίδια η «Μπεμπέ»

Στις 7 Ιανουαρίου 2026 το Σεν Τροπέ αποχαιρέτησε το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου, την Μπριζίτ Μπαρντό. Η θρυλική «Μπεμπέ», η οποία έφυγε από τη ζωή στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, κηδεύτηκε στο αγαπημένο της μέρος.

Βαθιά συγκίνηση προκάλεσε σε ολόκληρο τον κόσμο η είδηση του θανάτου της Μπριζίτ Μπαρντό, ενός από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του γαλλικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Δέκα ημέρες μετά την απώλειά της, η οικογένεια, φίλοι και θαυμαστές της συγκεντρώθηκαν στο αγαπημένο της Σεν Τροπέ για να της πουν το τελευταίο αντίο.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στην εκκλησία Notre-Dame-de-l’Assomption, σε κλίμα σεβασμού και διακριτικότητας, όπως ακριβώς ταίριαζε στην προσωπικότητα της Μπαρντό τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Παρότι η ίδια υπήρξε παγκόσμιο σύμβολο λάμψης, η κηδεία της είχε έναν απλό και λιτό χαρακτήρα.

Πλήθος κόσμου κατέκλυσε τους δρόμους του Σεν Τροπέ, ενώ τοποθετήθηκαν γιγαντοοθόνες σε τρία σημεία της πόλης, ώστε οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να μπορέσουν να παρακολουθήσουν την πομπή και να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε το ψάθινο φέρετρο της σταρ, στολισμένο με πολύχρωμα λουλούδια, μια επιλογή που αντανακλούσε την αγάπη της για τη φύση και τη λιτή ζωή.

Ο θάνατός της ήρθε έπειτα από μια αθόρυβη μάχη με τον καρκίνο. Ο σύζυγος της Μπριζίτ Μπαρντό – για περισσότερα από 30 χρόνια – Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, μίλησε με λόγια βαθιάς συγκίνησης για τις δύο χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχε υποβληθεί.

Η δισέγγονη που είναι μία μικρή Μπριζίτ

Ανάμεσα στους εκατοντάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν για να αποχαιρετήσουν τη Μπριζίτ Μπαρντό, μια μικρή ξανθιά φιγούρα ξεχώριζε διακριτικά.

Φορούσε ένα σκούρο μπλε βελούδινο καπέλο και ένα κομψό παλτό, τραβώντας τα βλέμματα μέσα στο πλήθος των πενθούντων που είχαν κατακλύσει τον χώρο.



Το κοριτσάκι είναι η δισέγγονη της αείμνηστης σταρ του γαλλικού κινηματογράφου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών.

Πολλοί παρατήρησαν ότι το παιδί φέρει κάτι από τη θρυλική ομορφιά της Μπαρντό, θυμίζοντας τη γαλλική κινηματογραφική ντίβα στα νεανικά της χρόνια.

Κρατώντας το χέρι της μητέρας της, Άννα Σαριέ Μπγιέρκαν, η μικρή περπάτησε προς την εκκλησία Notre-Dame de l’Assomption στο Σεν Τροπέ, συνοδευόμενη από τη μεγαλύτερη αδελφή και τον αδελφό της – όλα δισέγγονα της Μπριζίτ Μπαρντό.

Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης η αδελφή της Άννας, Τέα Σαριέ, καθώς και ο πατέρας τους, Νικολά Σαριέ, ο μοναδικός γιος της Μπαρντό. Η παρουσία της οικογένειας στο σύνολό της είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, δεδομένης της ταραγμένης σχέσης μητέρας και γιου, οι οποίοι υπήρξαν αποξενωμένοι για δεκαετίες.



Ο γιος που δεν ήθελε η Μπριζίτ Μπαρντό

Η Μπαρντό δεν είχε κρύψει ποτέ τη δύσκολη σχέση της με τη μητρότητα. Μετά το διαζύγιό της από τον πατέρα του Νικολά, Ζακ Σαριέ, είχε απομακρυνθεί από τον γιο της, αφήνοντας την ανατροφή του στους παππούδες από την πλευρά του πατέρα.

Χαρακτηριστική παραμένει η σκληρή της δήλωση ότι θα προτιμούσε «να είχε γεννήσει έναν σκύλο», μια φράση που σημάδεψε τη δημόσια εικόνα της.



Παρότι αργότερα μητέρα και γιος συμφιλιώθηκαν, η ίδια είχε παραδεχθεί ότι δεν είχε στενή επαφή με τις εγγονές της και με τα «τρία μικρά Νορβηγάκια δισέγγονα που δεν μιλούν γαλλικά».

Οι εγγονές της, Άννα και Τέα, μεγάλωσαν στη Νορβηγία, όπου εγκαταστάθηκε ο Νικολά μαζί με τη σύζυγό του, το μοντέλο από τη Νορβηγία Άν-Λιν Μπγιέρκαν, με την οποία παντρεύτηκε το 1984. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μπαρντό δεν είχε προσκληθεί στον γάμο.

Η οικογένεια έζησε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και η Μπαρντό φέρεται να συνάντησε τις εγγονές της μόνο μία φορά, όταν ήταν μικρές, σε οικογενειακή συγκέντρωση που είχε οργανώσει ο σύζυγός της Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ το 1992.

Η ίδια είχε αναγνωρίσει δημόσια ότι δεν υπήρξε καλή γιαγιά. «Ομολογώ ότι δεν ήμουν καλή γιαγιά. Οι εγγονές μου ζουν στη Νορβηγία με τον πατέρα τους. Δεν μιλούν γαλλικά και δεν έχουμε την ευκαιρία να βλεπόμαστε. Πάντα έλεγα αυτό που σκέφτομαι και ποτέ δεν πίστεψα στους δεσμούς αίματος», είχε δηλώσει στο TF1.

Είχε επίσης παραδεχθεί ότι δεν «τις κράτησε ποτέ στην αγκαλιά της» ούτε «τις είδε να μεγαλώνουν».

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα, το 2014 η Μπαρντό πληροφορήθηκε ότι είχε γίνει προγιαγιά, όταν η Άννα έφερε στον κόσμο μια κόρη. Ο ατζέντης της είχε δηλώσει τότε ότι ο Νικολά τηλεφώνησε στη μητέρα του για να της ανακοινώσει το νέο. Αν και δεν είχε γνωρίσει το μωρό από κοντά, η Μπαρντό το χαρακτήρισε «πολύ χαριτωμένο και πολύ όμορφο» βλέποντας φωτογραφίες.

Ωστόσο, φαίνεται πως η ηθοποιός είχε την ευκαιρία να συναντήσει τα δισέγγονά της τουλάχιστον μία φορά. Σε συνέντευξή της στο Le Point πέρυσι, είχε πει: «Ναι, είμαι προγιαγιά τριών μικρών Νορβηγών παιδιών που δεν μιλούν γαλλικά και που σπάνια βλέπω».

Το μικρότερο από τα δισέγγονα, το κοριτσάκι με τα ξανθά μαλλιά, έχει ήδη προκαλέσει συγκρίσεις με την ίδια τη Μπριζίτ Μπαρντό – μια σιωπηλή υπενθύμιση ότι, παρά τις αποστάσεις και τις πληγές του παρελθόντος, η οικογενειακή ιστορία συνεχίζεται.