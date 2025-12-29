Μπριζίτ Μπαρντό: Στις 7 Ιανουαρίου στο Σαν Τροπέ η κηδεία της

Η κηδεία της Γαλλίδας θεάς του κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία πέθανε την Κυριακή (28.12.2025) σε ηλικία 91 ετών, θα τελεστεί στο Σεν Τροπέ στις 7 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της.

Η εξόδιος ακολουθία της θρυλικής «Μπεμπέ» Μπριζίτ Μπαρντό θα τελεστεί στην Εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου και θα ακολουθήσει η ταφή, σε στενό κύκλο.

Η τελετή στην εκκλησία θα μεταδοθεί από οθόνες στο λιμάνι και στην κεντρική πλατεία Λις του Σεν Τροπέ. Μετά την ταφή προγραμματίζεται μια εκδήλωση απότισης φόρου τιμής που θα είναι «ανοιχτή σε όλους τους κατοίκους του Σεν Τροπέ και τους θαυμαστές» την ακτιβίστριας και ηθοποιού.

Θα ταφεί σε κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα

Το είδωλο του γαλλικού κινηματογράφου, η Μπριζίτ Μπαρντό, θα ταφεί σε ένα κοιμητήριο δίπλα στη θάλασσα, στο θέρετρο Σεν Τροπέ, έγινε σήμερα γνωστό από έναν εκπρόσωπο Τύπου της δημοτικής αρχής της περιοχής.

Η ηθοποιός, σύμβολο της Γαλλίας των δεκαετιών του 1950 και 1960, αποσύρθηκε στο θέρετρο της γαλλικής Ριβιέρας για να ζήσει μόνιμα εκεί, όπου, όπως η ίδια έλεγε, βρήκε την παρηγοριά μεταξύ των ζώων και αφιέρωσε τη ζωή της στην ευημερία τους.

«Ήταν τόσο καλή, τόσο καλή, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Ναι, θα μας λείψει», είπε σήμερα ο κάτοικος του Σεν Τροπέ Φιλίπ Βολμιέ στο Ρόιτερς.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος τη γνώριζε εδώ και 30 χρόνια και συνήθιζε να τη βλέπει να βγάζει βόλτα τα σκυλιά της στην παραλία. «Μια φορά, έπεσε μέσα στο νερό με τον σκύλο της, χρειάστηκε να τη βγάλω έξω», πρόσθεσε. «Ήταν μια φίλη που βοήθησε τους ανθρώπους πολύ».

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες πως η Μπαρντό ενσάρκωνε «μια ζωή ελευθερίας». «Μια γαλλική ύπαρξη, μια οικουμενική ακτινοβολία. Μας συγκίνησε. Θρηνούμε για έναν θρύλο του αιώνα», συμπλήρωσε.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μπριζίτ Μπαρντό ζούσε μόνη στο θέρετρο, φροντίζοντας γάτες, σκύλους και άλογα.

Η ίδια είχε πει το γαλλικό περιοδικό Paris Match το 2024 ότι ήθελε να ταφεί στον κήπο της.

Η περιφέρεια του Βαρ είπε στο Reuters ότι δεν έχει λάβει κανένα αίτημα για έναν ιδιωτικό ενταφιασμό, κάτι που θα απαιτούταν προκειμένου να ταφεί στον κήπο της.