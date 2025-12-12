Μυστικές συναντήσεις του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας με την ηγεσία του FBI αποκαλύπτει η Washington Post

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν ενταθεί σε σημαντικό βαθμό οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρώπης, Ουκρανίας και ΗΠΑ με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο εντύπωση προκαλεί η εμπλοκή του FBI, την οποία αποκάλυψε η Washington Post.

Ειδικότερα, η αμερικανική εφημερίδα έφερε στο φως της δημοσιότητας τις απόρρητες συναντήσεις που πραγματοποίησε ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας και με ηγετικά στελέχη του FBI, γεγονός που έχει εγείρει ερωτήματα για την δράση και τον απώτερο σκοπό του Ουκρανού αξιωματούχου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρουστέμ Ουμέροφ, στενός συνεργάτης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο Μαϊάμι με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ για να συζητήσουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου, κάτι που είχε γίνει γνωστό τόσο από την Ουάσινγκτον όσο και από το Κίεβο.

Αυτό όμως που δεν ήταν γνωστό είναι ότι κατά την διάρκεια της παραμονής του στις ΗΠΑ, ο Ουμέρορ είχε κεκλεισμένων των θυρών τετ α τετ με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ και τον αναπληρωτή διευθυντή, Νταν Μπονγκίνο, όπως αναφέρουν τέσσερα άτομα με γνώση των συνομιλιών που μίλησαν στην Washington Post υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι μυστικές αυτές συναντήσεις προκάλεσαν ιδιαίτερη ανησυχία σε δυτικούς αξιωματούχους, αφού δεν έχει βγει στη δημοσιότητα καμία πληροφορία ή δήλωση για το περιεχόμενό τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάποιοι θεώρησαν ότι ο Ρουστέμ Ουμέροφ ζήτησε από την ηγεσία του FBI να πάρει αμνηστία επειδή συνδέεται με ένα σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία, ενώ άλλη εκτιμούν ότι οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλησαν να πιέσουν εμμέσως τον Ζελένσκι να αποδεχτεί το σχέδιο ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Ρωσία.

Ένας αξιωματούχος του FBI δήλωσε ότι οι συναντήσεις με τον Ουμέροφ αφορούσαν τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών στον τομέα της επιβολής του νόμου και της εθνικής ασφάλειας.

Το θέμα της διαφθοράς στην Ουκρανία συζητήθηκε αλλά δεν βρέθηκε το κύριο επίκεντρο, πρόσθεσε ο ίδιος στη συνέχεια χαρακτηρίζοντας «ανοησίες» τους ισχυρισμούς πως ήταν «ακατάλληλες» οι συνομιλίες του Ουμέροφ με τον Πατέλ και τον Μπονγκίνο. αξιωματούχος.

Ένα στέλεχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι «Αμερικανοί αξιωματούχοι επικοινωνούν τακτικά με ηγέτες για ζητήματα εθνικής ασφάλειας κοινού ενδιαφέροντος» και πως «η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Τραμπ συνομιλεί τόσο με τους Ρώσους όσο και με τους Ουκρανούς για να διευκολύνει μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου» και «στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται οι μυστικές συνομιλίες του επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας με την ηγεσία του FBI».

Ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Ζελένσκι αρνήθηκε να σχολιάσει τις συγκεκριμένες συναντήσεις, αλλά επέμεινε ότι «είναι ανόητο να συνδέουμε τα πάντα με τη διαφθορά», αναφερόμενος στο πρόσφατο σκάνδαλο με τις παραιτήσεις των υπουργών δικαιοσύνης και ενέργειας αλλά και του προσωπάρχη του Ουκρανού προέδρου.

Οι αξιωματούχοι του FBI συνεργάζονται εδώ και χρόνια με το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας, γνωστό με την ονομασία NABU, για να βοηθήσουν το Κίεβο να ξεπεράσει τα προβλήματα συστημικής διαφθοράς που αντιμετωπίζει.

Ωστόσο, οι συναντήσεις υψηλού επιπέδου μεταξύ ενός κορυφαίου Ουκρανού διαπραγματευτή και του διευθυντή του FBI δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά.

«Είναι ασυνήθιστο για κάποιον σε αυτή τη θέση να έχει συνάντηση με την ηγεσία του FBI», δήλωσε ο Σαμ Τσαράπ, πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ και ακαδημαϊκός στην Rand Corporation.