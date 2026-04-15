Μυστήριο με τον αποκλεισμό στα λιμάνια του Ιράν μετά τη διέλευση των 3 δεξαμενόπλοιων – «Ισχύει για όλα τα πλοία», λένε οι ΗΠΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς που κυριαρχεί στα λιμάνια του Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ, μετά τον αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ, έσπευσε να δώσει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η αντίδραση ήρθε λίγες ώρες αφού έγινε γνωστό ότι 3 δεξαμενόπλοια κατάφεραν να περάσουν τα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω του αποκλεισμού που επέβαλαν οι ΗΠΑ στο Ιράν. Η CENTCOM τόνισε πως ο αποκλεισμός ισχύει αμερόληπτα σε όλα τα πλοία των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια του Ιράν.

Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε πως στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα τα οποία διαθέτουν πλήρωμα άνω των 300 ναυτών.

«Τα αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ συγκαταλέγονται στα μέσα που εκτελούν αποστολή αποκλεισμού που επηρεάζει τα ιρανικά λιμάνια. Ο αποκλεισμός επιβάλλεται αμερόληπτα σε πλοία όλων των χωρών που εισέρχονται ή εξέρχονται από παράκτιες περιοχές ή λιμάνια του Ιράν. Ένα τυπικό αντιτορπιλικό διαθέτει πλήρωμα άνω των 300 ναυτών, οι οποίοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι στη διεξαγωγή επιθετικών και αμυντικών ναυτικών επιχειρήσεων», αναφέρεται στην πρώτη ανάρτηση.

U.S. Navy guided-missile destroyers are among the assets executing a blockade mission impacting Iranian ports. The blockade is being enforced impartially against vessels of all nations entering or leaving coastal areas or ports in Iran. A typical destroyer has a crew of more than… pic.twitter.com/tsu4i322r4 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

Στη δεύτερη ανάρτηση, ο διοικητής της CENTCOM, Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, αναφέρει πως το 90% της οικονομίας του Ιράν βασίζεται στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο και πως οι ΗΠΑ κατάφεραν μέσα σε 36 ώρες να θέσουν το καθεστώς αποκλεισμού, διακόπτοντας κάθε εμπορική συναλλαγή της Τεχεράνης μέσω της θάλασσας.

Statement from Adm. Brad Cooper, CENTCOM commander: pic.twitter.com/dJxKJcEcmO — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 15, 2026

«Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει τεθεί πλήρως σε εφαρμογή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τη ναυτική υπεροχή στη Μέση Ανατολή. Εκτιμάται ότι το 90% της ιρανικής οικονομίας βασίζεται στο διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Σε λιγότερο από 36 ώρες από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διακόψει πλήρως τις εμπορικές συναλλαγές που εισέρχονται και εξέρχονται από το Ιράν μέσω θαλάσσης», ανέφερε ο Μπραντ Κούπερ.